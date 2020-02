Con un trabajo colectivo, Guerrero ha dejado el primer lugar en delitos: HAF

Chilpancingo, Gro., Febrero 27.- Este miércoles en la celebración del Día del Policía, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que todos los días, para él, gobernar Guerrero es un reto que enfrenta sin pesimismo, sin frustración ni amargura, lo cual se refleja con la disminución de la incidencia delictiva en más del 43 por ciento en comparación con 2019.

Durante el evento efectuado en su residencia oficial Casa Guerrero, reiteró su agradecimiento a la Policía Estatal por el trabajo que realizan, en coordinación con las Fuerzas Armadas, de combate a la violencia e inseguridad.

Ante mandos militares y policiacos y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, insistió en que esta entidad se encuentra ahora en la novena posición nacional en cuanto a incidencia delictiva, después del “vergonzoso” primer lugar que registraba hace cuatro años, cuando él asumió el cargo de gobernador. Incluso confió que al cierre de febrero podría disminuir aún más.

Agregó que la misma tendencia de disminución delictiva ya se refleja en los municipios. En Acapulco ha disminuido casi un 60 por ciento; en Chilpancingo en un 23 por ciento; en Chilapa en más del 40 por ciento, pese al crimen de los 10 músicos indígenas y en Zihuatanejo casi el 46 por ciento.

En síntesis, enfatizó, la disminución global es superior al 43 por ciento, en comparación a la misma fecha del año pasado. “Ese es un trabajo colectivo”, resaltó y agradeció el respaldo de las secretarías de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), así como a la Fiscalía General de la República y a su similar estatal.

Ante policías estatales, diputados locales e integrantes de su gabinete, Astudillo Flores reflexionó. Dijo que gobernar Guerrero “es un reto” que enfrenta todos los días con determinación, sin pesimismo, frustración o amargura. “Para gobernar Guerrero hay que quererlo y quererlo todos los días”.

Agregó que su política no ha sido “echarle la culpa a nadie”, sino trabajar, porque siempre estuvo consciente del reto que enfrentaría como gobernador. “Nunca me imaginé que iba a llegar a ser gobernador para disfrutar, para andar de vacaciones, para andar de fiestas en la farándula; siempre supe que tenía que llegar para estar muy pendiente del estado. Es lo que he tratado de hacer todos los días, estar pendiente del estado y esto nos ha permitido avanzar y avanzar bien”.

Asimismo, adelantó que en los próximos meses se adquirirán 60 patrullas nuevas para fortalecer las acciones de seguridad en municipios que lo requieran como Iguala, Taxco y Chilpancingo.

“La Policía del Estado es nuestro aliado importante, el gobernador es amigo de ustedes, quiere a los hombres y mujeres de la Policía del Estado y se siente orgulloso”.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, señaló que la dependencia a su cargo, con más de 62 años de historia, está conformada por mujeres y hombres valientes y leales, comprometidos en velar por el bien común a partir de sus destacadas aportaciones a favor de la sociedad guerrerense.

Son conscientes de la necesidad de seguir construyendo puentes de confianza y comunicación con la sociedad para coadyuvar en la prevención e investigación de los delitos, siempre colocando a las personas en el centro de las estrategias y agregó: “Lo que dijo, ha permitido alcanzar resultados históricos en la contención y disminución de la incidencia delictiva”.

Flavia Yaneth Izazaga Rodríguez, a nombre de los policías, dijo que es una satisfacción pertenecer a esta corporación que tiene tenacidad, convicción, sacrificio y superación, así como de una férrea e inquebrantable lucha por las conductas que atenten a la paz y tranquilidad de nuestra sociedad, actuando siempre con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.