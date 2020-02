Pide AMLO a conservadores no disfrazarse de feministas

Ciudad de México, Febrero 26.- A diferencia de los conservadores “no somos machistas” porque venimos de la izquierda y estamos a favor de las mujeres, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. A los de ese sector les pidió que “si tienen problemas con nosotros, no se disfracen de feministas, porque eso es hasta inmoral. ¿Por qué meterse en un movimiento legítimo a agarrar banderas porque están en contra de nosotros? Mejor que ellos levanten su movimiento”.

Tras adelantar que impulsará una campaña en contra del machismo, el mandatario federal señaló que los de la derecha, además discriminan. “Por eso, ahora que se ha generado todo esta polémica (sobre el feminicidio), lo único que pedimos es que todo mundo se manifieste, es un derecho".



“No se trata de una concesión, además las libertades se conquistan, no se imploran; no se obtienen de rodillas, se ganan luchando de pie y caminando hacia delante”.

En su conferencia de prensa, López Obrador resaltó que así como defiende libertades, impulsa la equidad de género tanto en programas sociales como en la composición de su gabinete.



“Fui el primer gobernante en darle la misma participación a las mujeres que a los hombres. Cuando fui jefe de Gobierno (de la Ciudad de México) eran más las mujeres en el gabinete que los hombres. Ahora, lo mismo. Yo forme parte de un movimiento, cuando estaba en la oposición, que llevó a que la mitad de los legisladores sean mujeres, y que que se respetara la mitad de candidaturas para ellas”.



En el terreno social, resaltó que de los aproximadamente 11 millones de becas que entrega el gobierno, la mayoría son para niñas y para adolescentes, mientras que en el programa de bienestar, 56 por ciento son niñas con relación a la población. “Esto demuestra que hay igualdad, que no es un gobierno machista”.



También citó que 46 por ciento de quienes reciben becas por condición en discapacidad son mujeres; 50.8 por ciento de becas para estudiantes en el nivel medio superior,

Becas estudiantes medio superior y 53.7 por ciento, de escribiendo el futuro.



“Cosa extraña”, dijo, ahora “los conservadores se convierten en feministas y nosotros machistas. Así lo hicieron creer. Vi una caricatura, un meme, donde decían que era mesiánico y no lo creía, pero ahora que los conservadores se convirtieron en feministas sí lo creo, es un mesiánico”, ironizó.



Al plantearle la opción de una campaña de concientización contra el machismo, dijo que su gobierno ayudará en todo para que haya mas conciencia y resaltó que hay condiciones inmejorables, porque la gente quiere ayudar en todo.



Sin mencionarla por su nombre, puso el ejemplo de la tía de Mario Alberto, presunto feminicida, junto con su esposa, de la niña Fátima.



“Lo del lamentable caso de la niña que pierde la vida. Yo estoy seguro que la señora que ayuda al esclarecimiento de este lamentable hecho de la niña Fátima, la tía de uno de los implicados, es una persona consciente que quiere ayudar. Incluso no se le reconoció, pero fue una contribución muy importante, y así mucha gente que quiere ayudar, porque hay un ambiente distinto”, sostuvo.



“¿Saben dónde está el machismo? ¿Quiénes son los machistas y los que discriminan? Los conservadores. “Lo único que planteamos es no a la violencia, nada más, y no a la manipulación, no al oportunismo. Si tienen problemas con nosotros que no se disfracen de feministas porque eso es hasta inmoral”.



El presidente insistió que se deben atender las causas que originan el feminicidio y la violencia. –pobreza, desintegración de las familias, abandono de los jóvenes- y “estamos trabajando todos los días para atenderlas.



Previamente, resaltó que el periódico El País “se ha dedicado a cuestionarnos un día sí y otro también; se dice que en las conferencias editorializamos, pues sí. Me interesa mucho no sólo informar, sino hacer conciencia. Informar, orientar, concientizar. Es una labor de pedagogía política”.