Perlitas CDMX se quedó con el Tazón a la Bandera Femenil

Iguala, Gro., Febrero 26.- Misión cumplida fue la que obtuvo la escuadra de Perlitas CDMX en el Tazón a la Bandera 2020 que coordinó el Cemec Voli Iguala y el Deportivo Iguala. En la batalla por la corona, las de la capital tuvieron que enfrentar a la complicada escuadra de Daam Morelos, que no pudo ante su potencial en la red y al final la misión concluyó con parciales de 25-17 y 25-16 para la causa de Perlitas tras un trajín complicado de dos días.

Para el comienzo del encuentro, Perlitas se mostró imponente en la red, su ofensiva poco a poco fue maniatando a su rival hasta sacar una ventaja de 8 puntos, mientras que Daam en un intento desesperado por recortar distancias intentó cambiar su estrategia, pero le fue imposible ya que Perlitas defendió bien en la red y al final evitó la sorpresa para llevarse el primer set con parcial de 25-17.

En el segundo episodio la situación no cambió mucho, Perlitas evitó las sorpresas y volvió a meter remates que su rival no podía contener. Los tiempos fuera no fueron suficientes por parte del conjunto “morelense” para evitar que las de la “capital” aumentaran su ventaja en cada momento de la contienda y con pizarra de 23-14 en favor de Perlitas, este encuentro estaba prácticamente sentenciado para inclinarse a su favor.

En el último esfuerzo Perlitas pegó con todo para consumar el triunfo por 25-17, lo que les daba la corona en este certamen.

Luego de este encuentro, directiva y parte del comité organizador se encargó de premiar a ambos conjuntos finalistas que entregaron el alma para llegar a su objetivo.