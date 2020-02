Ninguna investigación sobre Lozoya apunta a Peña Nieto

Ciudad de México, Febrero 25.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que hasta el momento ninguna de las investigaciones que se le siguen al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, detenido en España apuntan al expresidente Enrique Peña Nieto.

Entrevistado en el Senado luego de participar en la mesa de trabajo sobre subcontratación, el funcionario informó que ya dieron parte de 4 asuntos a la Fiscalía General de la República y se integran otros dos, uno de ellos es el caso de la compra de un astillero en España con una afectación a PEMEX por 50 millones de euros, pero en ninguno aparece el nombre del exmandatario.



¿Al expresidente lo investigan por corrupción?



Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la investigación que yo tengo del presidente es muy clara, no vamos a solapar, no vamos a proteger a nadie, sin embargo, en este momento la investigación ha llevado solo al señor Lozoya y a sus cercanos”



¿En ninguna de estas investigaciones aparece el nombre del presidente Peña?

"Hasta el momento, no”, respondió.



Descartó que existan indicios de que Emilio Lozoya Austin haya lavado dinero para la mafia rusa, como ha trascendido en columnas periodísticas.



"En este momento no tenemos un indicio sobre eso, sí hemos visto las publicaciones sobre medios de comunicación sobre el tema, sin embargo, mientras esto no se acredite en atención a la presunción de inocencia no podemos sostener nada al respecto”.



Santiago Nieto recordó que se mantienen congeladas 14 cuentas de Emilio Lozoya, de familiares y de colaboradores.



También, informó que están a la espera de conocer el nombre del propietario de la casa que le prestaron a Lozoya para que se refugiara en Málaga.