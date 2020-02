Bandera nacional debe cobijar la protección de las mujeres: Rojas

Ciudad de México, Febrero 25.- Al conmemorar el Día de la Bandera en el campo Marte, durante un acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, se pronunciaron porque el lábaro patrio cobije la lucha por la protección de las mujeres y por la igualdad.

“Hoy las hijas de este México necesitamos que la bandera nos cobije, nos abrace y nos proteja, y que la construcción de una sociedad verdaderamente igualitaria sea la nueva causa por la que todas y todos luchemos en auténtica unidad”, pronunció la diputada federal.

“Debemos encontrar unidad en la lucha de las mujeres por la igualdad, que sigue sin ser una realidad para ellas. Por un mundo en el que sean libres y estén seguras, un mundo en el que no tengan que vivir con miedo y en el que puedan tener la vida que quieren tener”, agregó por su parte el titular del Poder Judicial.



Para la conmemoración en el campo militar Marte, acudieron 103 escoltas de escuelas de educación básica que arribaron desde las 7 de la mañana, tres horas antes del inicio del acto.



Durante los mensajes de las distintas autoridades, cerca de 30 estudiantes, casi todas mujeres e incluso cadetes, tuvieron que dejar el sitio al sentirse afectadas por estar de frente al sol y bajo un calor que se intensificó en ese momento.



El resto de las estudiantes y docentes se mantuvieron de pie, intercaladas entre los soldados que asistieron al acto.



Antes de concluir, los estudiantes y soldados protestaron defender y honrar el lábaro patrio ante el llamado del presidente López Obrador, quien hizo entrega de una bandera para custodia, al comandante del Segundo Batallón de Transmisiones de la Ciudad de México, así como al comandante del sector Naval Dos Bocas, de la Marina Armada de México, y a los directivos de una de las escuelas primarias de la capital, entre otros.



“Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con libertad y constancia? (Sí, protesto). Al concederles el honor de ponerlas en sus manos y velar por ella, la patria confía que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta”, indicó el Jefe del Ejecutivo.



En su mensaje, la diputada federal Laura Rojas señaló que la lucha que hoy debe cobijar e inspirar la bandera nacional es por la igualdad entre mujeres y hombres.



“La desigualdad entre los géneros es milenaria y estructural, y hunde sus profundísimas raíces en sistemas de dominación que han generado relaciones de poder desventajosas para las mujeres y las niñas: vulnerabilidad, abandono, acoso, hostigamiento, disparidad salarial, humillación, falta del pleno ejercicio de los derechos políticos, violaciones, dolor, miedo, golpes, injusticia, muerte”.



Frente a ello, afirmó, hay una sociedad indolente, y a veces cómplice, con familias desintegradas que poco o nada han podido hacer para formar personas sanas mental y emocionalmente, y “frente a autoridades de todos los poderes y órdenes de gobierno, muchas veces negligentes e incapaces de generar condiciones de igualdad y de prevenir y sancionar la violencia y los femicidios. Las mujeres estamos dolidas, hartas desesperadas, furiosas”.



Al ejemplificar los casos de feminicidios de Abril, Ingrid y Fátima, dijo que todos los que están en cargo público deben ser sensibles y receptivos a la crítica, y acelerar el paso para dar resultados. A la vez, reconoció la voluntad del gobierno federal expresada por la Secretaria de Gobernación, así como de la Conago y la Fiscalía para trabajar en este tema.



El ministro Arturo Zaldívar llamó a encontrar la unidad en la visión de la democracia que tenemos, “en la que se respeta la voluntad popular, y en la que la voz de todas y de todos es escuchada, con respeto a los derechos humanos de todas las personas, que da cabida a la pluralidad. Unámonos en torno a un ideal compartido de justicia”.



No podrá haber justicia, dijo, mientras no haya jueces más preparado, más imparciales y más independientes “que sepan juzgar en perspectiva, que entiendan el contexto social en el que emitan sus fallos y que no defiendan otro interés que el de la justicia y el derecho”.



Mientras que la presidenta del Senado, Mónica Fernández, dijo que para los legisladores, la Bandera Nacional “no puede ser sino uno de los más grandes alicientes en el compromiso por lograr hacer de éste un mejor país, con justicia, paz y una vida digna, libre de cualquier tipo de violencia”.



Al acto acudió el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda Durán; de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y los secretarios de Relaciones Exteriores y de Educación Pública.