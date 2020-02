Averígüelo Vargas

En Guerrero se ha dado un notorio mejoramiento de la seguridad y tranquilidad, gracias a que la presencia y actuación de los grupos criminales han sido combatidos y disminuidos por las acciones desarrolladas por los gobiernos estatal y federal en el estado.

Y contra lo que pudiera pensarse esta no es una información de las instancias oficiales encargadas de monitorear y llevar la estadística de la criminalidad en el país y en Guerrero especialmente, sino que los datos fueron aportados por la señora Isabel Miranda de Wallace, quien lleva un registro del problema de los secuestros en el país y en los datos que se tienen a esta entidad federativa planteó que en el mes de enero pasado se registró un nuevo descenso en el número de secuestros ocurridos aquí.

Destacó la activista que la disminución que registra es de un 75 por ciento en comparación con los secuestros registrados en el mismo mes del año pasado.

La señora Miranda de Wallace se involucró en el combate a los secuestros después que su hijo fue secuestrado y asesinado por una banda de delincuentes a los que buscó e hizo que fueran sentenciados a prisión.

Destacó la presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro” que esta reducción de uno de los delitos más temidos por la sociedad, se debe en gran medida a la coordinación que existe en el estado entre los gobiernos estatal y federal, que coordina el gobernador Héctor Astudillo Flores, lo que permitió que el índice delincuencial colocara al estado en el noveno lugar, después de años de haber quedado colocado en un lamentable primer lugar.

En referencia a los secuestros, la señora Miranda dijo que es muy justo que se haga un reconocimiento a la importante labor que ha desarrollado la fiscalía Especializada en la Investigación y Combate el Delito de Secuestro en Guerrero.

Estos avances fundamentales en el estado de Guerrero, en un ambiente en que los índices delincuenciales se desbordan en el país, debe reconocerse como muy meritorio, además de que permite que los ofrecimientos de campaña de Astudillo, de tener “un estado con orden y paz”, se coloquen muy cerca de su cumplimiento, en una situación contraria a nivel nacional.

LA MALA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DE AMLO CANCELÓ MUCHAS INVERSIONES: PRI. —Las condiciones socioeconómicas en Guerrero han mejorado sensiblemente durante los cuatro años y medio del gobierno de Héctor Astudillo, señaló el presidente del PRI estatal, Esteban Albarrán, quien, advirtió que las malas condiciones en que se maneja el gobierno de AMLO han impedido que lleguen más y nuevas inversiones al estado y al país.

También advirtió que no es posible que se tenga que vivir en un ambiente de inseguridad y que se mantenga una clara desigualdad en cuanto a los ingresos de la gente, porque planteó que “los guerrerenses tenemos derecho y queremos un salario más justo”.

Planteó Esteban que los priistas del país están muy atentos a los cambios constitucionales que pretende el presidente de la República, porque tienen la intención es llegar a un “absolutismo presidencial”, un autoritarismo muy alejado de un gobierno democrático que se prometió.

A nivel de Guerrero, el gobernador Astudillo ha cuidado no enfrentarse ni pelear con el gobierno de AMLO, porque el estado depende del gobierno federal, pero el PRI no tiene que hacer lo mismo, sino que debe mantener una actitud crítica y de rechazo a las malas acciones que observan en la presidencia de AMLO, que no muestran la mejor tendencia.

Albarrán hizo un reconocimiento al trabajo desarrollado por el gobernador Astudillo, quien tiene que capotear con fallas tan marcadas como la del fertilizante del año pasado, además de mantener una batalla sin descanso contra la delincuencia, donde se han logrado muy buenos resultados.

Ese esfuerzo ha permitido que la imagen del mandatario y las condiciones de Guerrero hayan avanzado hasta colocarse en la mitad de la tabla de evaluación de las entidades federativas, no obstante que al iniciar su gobierno estaba en la peor posición y con la evaluación más negativa.

DELEGADO QUE SE META EN TEMAS ELECTORALES NO PODRÁ SER POSTULADO, ADVIERTE AMLO. —A’i te hablan, deberían decirle a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado especial del Peje en el estado, quien desde que llegó con tal nombramiento se ha dedicado a promoverse como el candidato de Morena para la gubernatura del estado, tanto que este domingo en Azoyú avaló que el alcalde local lo “destapara” como el aspirante principal a ocupar el Poder Ejecutivo estatal.

Al cuestionar a AMLO o el Peje en la Mañanera, sobre la autopromoción que hacen los delegados que mandó a los estados, con la verdadera intención de que se proyectaran como candidatos a las gubernaturas, quiso cambiar esa evidente intención que tiene con sus delegados.

Agarrado contra la pared el Peje dijo que habría que comprobar que los delegados están metidos en temas electorales para permitir que se promueva una reforma legal que les impida postularse a cargos de elección popular en las entidades donde tienen la delegación única.

En Guerrero no hay duda que Amílcar está dedicado a promover su candidatura, como lo hizo abiertamente en Azoyú.

¿Acaso el presidente le ordenará que deje la grilla y que no se postule a un cargo?

Es casi imposible, porque esa ha sido su intención desde el principio: programarlo como su candidato a la gubernatura, para lo cual entrega dinero por todas partes y utiliza los programas sociales para que la gente se comprometa con él.

Pero ni así sería seguro que pueda ganar, porque su aceptación personal entre la gente es muy baja.