Se mejorarán pensiones de trabajadores: López Obrador

Ciudad de México, Febrero 24.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Gobierno federal, empresarios y representantes sindicales se pondrán de acuerdo para mejorar las pensiones de los trabajadores mexicanos.



Con ese propósito y de ser necesario, dijo, se invalidarán acuerdos hechos en el pasado en perjuicio de los trabajadores.



"Vamos atender el problema de las pensiones y lo vamos hacer de la misma manera, de común acuerdo con los dirigentes de los trabajadores para que cuando el trabajador se retire, tenga una pensión digna, una pensión justa como lo merecen los trabajadores de México", adelantó el presidente López Obrador al asistir al Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en ocasión de su 84 aniversario.



Ante miles de trabajadores congregados en el Monumento a la Revolución, el presidente de la República abordó brevemente cómo es que están trabajando en ese objetivo empresarios, sector obrero y Gobierno de la República.



"No descartamos dar marcha atrás a acuerdos que se tomaron cuando era otra la política, que afectaron a los trabajadores, vamos a revisar contratos vamos a revisar todo el marco legal a partir de la nueva ley del trabajo, siempre para beneficio de los trabajadores, con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada", sostuvo el mandatario mexicano.



Minutos antes del discurso presidencial, el senador y secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, tocó el mismo tema de las pensiones y la urgencia de mejorar el futuro de los trabajadores.



Tras agradecer la presencia del presidente de la República en el acto conmemorativo, afirmó que es más lo que les une que las filias políticas que lo separan y que después de tres años de enfermedad regresó "más cabrón".



Aceves del Olmo se pronunció porque los trabajadores puedan acceder a una pensión digna.



"¿Cómo modificamos las pensiones para los trabajadores que se retiran? Que no sea la pensión que existe ahorita, lo que les sirva, a lo mejor, sólo para bien morir porque ya no tiene fuerza para trabajar, que no sea la pensión algo que les sirva para completar y seguir trabajando eso para comer", destacó Aceves del Olmo al considerar que así como se logró el histórico aumento salarial del 20 por ciento, la mejoría en las pensiones puede lograrse.



Aprovechó para elogiar la eficiencia y buena dirección de Zoé Robledo Aburto al frente del IMSS al decir que "sólo haciendo milagros" se podrían hacer otras cosas.



En respuesta a ese reconocimiento a uno de sus colaboradores, el presidente de México dijo a los trabajadores que su líder "no está viejo, sino maduro", expresó entre aplausos.

En su momento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, habló de la importancia de contar con ambientes sanos laborales, mejorar las condiciones de los trabajadores y tener trabajadores de excelencia.



Dijo que es posible erradicar la pobreza extrema del país, pero "hay que crear más y mejores empleos", tener crecimiento económico y tener un estado de derecho sólido.



El líder del CCE aseguró que los empresarios están comprometidos con cada uno de sus trabajadores para que reciban salarios justos y vivan mejor junto con sus familias y puedan acceder a la movilidad social las generaciones futuras.



También llamó a las empresas a cumplir con las obligaciones laborales "sin simulaciones" y esforzarse por el crecimiento y desarrollo profesional de los colaboradores.