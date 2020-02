Fechas cívicas y puentes largos

La Cámara de Diputados en diciembre de 2005, gobernaba Vicente Fox, previo debate de un estudio presentado por la Secretaría de Turismo sobre la cultura de viajes de los mexicanos en esos años, aprobó tres fines de semana largos para incentivar la economía. Aprovecharon cierta ambigüedad de la SEP para con las fechas cívicas. El calendario escolar marcaba suspensión de labores y “fechas a conmemorar”, para destacar el significado histórico de acontecimientos ocurridos en las mismas.

En Querétaro, el 5 de febrero, en el mensaje alusivo a la fecha, luego el lunes 10, el presidente de la República reafirmó su intención de eliminar el criterio usado para establecer los puentes largos; no con el propósito de golpear la industria turística sino porque considera muy importante recuperar, o mantener la memoria histórica. Es decir, no anticipó cancelarlos, sino ajustarlos con otro criterio. Había dicho, “que el 20 de noviembre se recuerde por lo que significa y no que se olvide por El buen fin”. Parecía comprensible y claro, pero no fue así. A unos les cayó de maravillas otro tema para alentar el rechazo al gobierno, percibiendo un atentado a las personas que obtienen recursos gracias a los días de asueto programados; otros, más técnicos, advierten una gran merma en la captura de impuestos por la actividad turística que, señalan, equivale al 1.1 del PIB. Y claro también hubo argumentos “muy sólidos” como el siguiente: “corresponde a la familia reforzar la memoria histórica y los fines de semana largos contribuyen a que se fortalezca el tejido social, porque propician que las familias tengan más tiempo para convivir”.

José Manuel López Campos, presidente de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) fue el primero en dar el grito; para que no quiten los días feriados propone lleven el nombre de conmemoraciones históricas: puente de la Independencia, de la Revolución, de la Constitución. Sin embargo, si el presidente los elimina después de 13 años, afectando la actividad turística y toda la cadena asociada, entonces sugiere primero haga una consulta pública. En su defecto, sean las escuelas de cada localidad, las que determinen los puentes de acuerdo a sus costumbres, tradiciones y condiciones particulares como ocurre en Mazatlán, Veracruz, Mérida, Campeche y Cozumel. Es de imaginar cuál sería el panorama del sistema educativo nacional. El señor López Campos, afirma que el calendario escolar flexible vigente, contenido en la Ley Federal de Educación, “es una conquista de la sociedad civil, del sector empresarial, padres de familia y docentes”. Tal vez. Quizás los empresarios, él y la organización que representa fueron consultados; empero, es falso que hayan auscultado la opinión de los padres de familia y el magisterio.

Hasta ahora, López Obrador sólo ha dicho que los ajustes y modificaciones deberán estar listas antes del ciclo escolar 2020-2021. En tanto, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, matizó que las fechas históricas reconocidas a nivel nacional por los mexicanos van a conservarse; pero en coordinación con el titular de la SEP, propiciarán nuevos puentes para la convivencia familiar y los viajes a las 134 plazas turísticas con el fin de beneficiar económicamente a la población local. Ojalá quede claro. El presidente quiere nada más que se conserve y fortalezca la memoria histórica. Que la gente sepa la importancia de conmemorar la independencia nacional el 15 de septiembre, el inicio de la Revolución de 1910 el 20 de noviembre, la Constitución el 5 de febrero, la expropiación petrolera el 18 de marzo, la derrota de la invasión el 5 de mayo, etcétera, etcétera.

A muchas personas ciertamente les parece aburrido hablar de acontecimientos del pasado histórico. En cambio, gustan conversar del presente y no son proclives a preocuparse de posibles escenarios futuros. El individualismo aflora y con él sugieren tranquilidad: “si tus problemas tienen solución ¿de qué te preocupas? Y si no tienen, igual ¿para qué te preocupas? Hay diversidad de criterios. Por supuesto, el individualismo refleja la dislocación social, el debilitamiento que ha sufrido la vida comunitaria, la familia, el sentido de pertenencia. Algo ha ocurrido y afectado el interés colectivo y la sana convivencia armónica.

En este sentido, AMLO, un presidente que proyecta conocer la historia de México mucho más que cualquier otro de los cinco últimos mandatarios que nos han gobernado, pretende que todos los mexicanos recordemos e identifiquemos cómo ha sido el devenir nacional y quienes han contribuido acosta de sacrificios y de su propia vida. Claro algunos se incomodan cuando compara a los que se oponen por sistema a sus políticas con aquellos que se opusieron a las transformaciones en otras etapas de la historia. Ni modo. Lo importante es que, respecto al punto en comento, que ahora sí la SEP precise que las fechas cívicas deben conmemorarse en las condiciones que mejor puedan hacerse en las escuelas o las comunidades.

En cuanto a posibles nuevos puentes para la fortalecer la convivencia familiar, reconociendo un México guadalupano, ahí está el 12 de diciembre (los Bancos no laboran y los propios gobernantes al laicismo lo han puesto en entre dicho); otro el 14 de febrero, llamado día del amor y la amistad; y juntar el Día de niño con el Día del trabajo, 30 de abril y 1 de mayo. Es posible si se pacta y organiza bien para resguardar los 190 días de clases.