Genera problemas al Hospital General de Iguala por cambio del Seguro Popular al Insabi: SVE

Iguala, Guerrero, Febrero 21.- El director del Hospital General “Jorge Soberón Acevedo” de esta ciudad de Iguala, Santiago Velasco Elizalde, señaló que existe un problema por la desaparición del Seguro Popular para dar paso al Insabi, debido a que se presentan infinidad de pacientes para ser atendidos y en este momento se están atendiendo todos los pacientes solamente con la presentación de la credencial de elector o la CURP.



“Desafortunadamente nosotros ya habíamos metido un poco de orden debido a que se colaba mucha gente del Seguro Social, para hacerse exámenes, para que los valore un especialista que no había en esas instituciones, pero ahora nosotros no tenemos la manera de saber quién tiene y quien no tiene el IMSS o ISSSTE, y que todo paciente que llega confiamos en su buena voluntad y si preguntamos si tiene esos beneficios lo niegan y se tienen que atender”.



Al cuestionarle si ha afectado al hospital esa situación, sostuvo que sí y mencionó que aún no se tieneun padrón de quienes van a tener el derecho al Insabi, “supongo que deberán darles una credencial, alguna identificación para que sean atendidos o alguna plataforma donde podamos consultar que efectivamente no tienen ninguna derechohabiencia y se puedan atender aquí”.



Velasco Elizalde agregó que tienen autorización de atender a las y los pacientes que tengan ISSSTE o Seguro Social, pero tenemos que cobrarles, en el caso del Laboratorio, porque se está colando mucha gente que tiene otra seguridad social y que viene aquí a hacerse exámenes de laboratorio, entonces, “se nos va a acabar el presupuesto que tenemos y para octubre o noviembre ya no vamos a tener recursos, porque no es infinito, debemos adquirir reactivos y sin ese control estaremos mal administrativamente”, finalizó.