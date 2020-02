Califican 7 atletas igualtecos para etapa regional de Juegos Nacionales

Iguala, Guerrero, Febrero 20.- Con la participación de los mejores representantes del atletismo de Guerrero, se llevó a cabo en el puerto de Acapulco los días 16 y 17 de febrero, la etapa estatal de los juegos nacionales CONADE 2020, donde participaron 12 integrantes del Club de Atletismo COVAI: Corredores del Valle de Iguala.



Los dirigidos por el entrenador Gerardo Mederos Portillo y Tania Anahí Díaz Bahena, lograron poner en alto el nombre de Iguala al clasificar a 7 corredores en diferentes competiciones: Jacqueline Avilés De La O, 1er. lugar en 80 m., 1er. lugar en 150 m. y 1er. Lugar en Relevo Combinado sub 16; Luvina Maritza Palacios Valdez, 1er. Lugar en 600 m.; Alba Irene Barrera Mastache, 1er. Lugar en 2000 m. y 1er. lugar en Relevo Combinado sub 16; Alexandra Salgado Nava, 1er. Lugar en Relevo Combinado sub 16; Odalis Betanzos Adán, 1er. Lugar en Lanzamiento de Jabalina; Jafet Efraín Pérez Rivera, 2do. Lugar en 2000m.; y Karen Michell Salgado Gómez, 2do. Lugar en 300m. y 1er. lugar en Relevo Combinado sub 16.



Estos jóvenes clasificaron a la etapa regional de Atletismo en los Juegos Nacionales a realizarse los días 6, 7 y 8 de marzo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y posteriormente la etapa nacional en Monterrey, Nuevo León.



El entrenador Gerardo Mederos, agradeció el apoyo que recibieron por parte del Lic. Esteban Albarrán Mendoza, presidente del CDE del PRI Guerrero, para gastos de traslado. Asimismo señaló, “esto fue una motivación importante para los jóvenes que les permitió dar excelentes resultados y gracias a ello tenemos a 7 seleccionados del estado de Guerrero”. Y resaltó “que los Juegos Nacionales CONADE 2020 son la máxima justa deportiva del País, anteriormente conocidos como “Olimpiada Nacional”, y solo se puede avanzar a las diferentes etapas a través de filtros en donde es necesario cumplir con las marcas requeridas por la CONADE, lo cual implica un alto grado de competencia para acceder a la final Nacional”.



Finalmente, Mederos reconoció la dedicación, disciplina y constancia de los chicos “COVAI”. Ellos hacen un gran esfuerzo por superarse todos los días, son unos grandes atletas que llegarán muy alto, apuntó. Asimismo aplaudió el esfuerzo que realizan los padres de familia para impulsar a sus hijos en esta actividad deportiva, que implica gastos económicos, pero que son gratificados con los triunfos en la pista.