Guerrero registra problemas muy graves de ocupación infantil: ORM

Chilpancingo, Gro., Febrero 19.- El secretario estatal del Trabajo y Previsión Social (STPS), Oscar Rangel Miravete, admitió que Guerrero registra “problemas muy graves de ocupación infantil”.

“Hay niños de 15 a 18 años que pueden trabajar en actividades permitidas, pero en esa franja, hay casi 20 mil niños que, según el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) están desarrollando actividades que no son legales”, dijo.

En entrevista explicó que el Inegi actualizará en breve el citado registro, sobre todo de la “tasa de ocupación ilegal de los menores en Guerrero (que), como en todo Latinoamérica, tenemos problemas graves de ocupación infantil”.

Entre las actividades laborales que no puede realizar los menores de 18 años de edad destacan las agrícolas porque ponen en riesgo su desarrollo físico y mental, además de que los aleja de la educación.

Sin proporcionar detalles, Rangel Miravete informó que recientemente entregaron un “mapa de riesgo” a todas las presidentas de los DIF municipales donde se acentúa el trabajo infantil, aunque es un problema que se registra en toda la entidad, pero hay zonas donde es más grave que en otras. “En los municipios de Acapulco y Chilpancingo lo vemos, pero se genera en las comunidades”, agregó.

Los menores de 18 años tampoco pueden trabajar en horario nocturno, en actividades de la construcción y en general en cualquier actividad que ponga en riesgo su salud emocional, física y mental, “como por ejemplo, en un bar”.

Aseguró que ese trabajo infantil ya lo están combatiendo en coordinación con la presidenta honoraria del Patronato del DIF-Guerrero, Mercedes Calvo, esposa del gobernador Héctor Astudillo Flores.

“Hemos instalado comisiones para erradicar el trabajo infantil (porque) donde hay trabajo infantil siempre habrá miseria y siempre habrá violencia. Si queremos erradicar la violencia en Guerrero, si queremos erradicar la miseria infantil, tenemos que erradicar la trata, la violencia contra las mujeres y el trabajo infantil”, expuso.

MARGINA STPS A FAMILIAS QUE CULTIVAN ENERVANTES

La Secretaría del Trabajo y Prevención Social no considera como “empleo” el cultivo de enervantes, pese a que en Guerrero decenas de familias se dedican a esta actividad, aunque ilícita, pero genera economía, especialmente en la Sierra y Montaña.

- ¿Las familias que cultivan enervantes, están consideradas como empleadas?

“Claro que no. Nosotros buscamos o generamos empleos formales, que están registrados, que ofrece seguridad social. Hay actividades como la que tú mencionas que no son ni legales y obviamente no se consideran empleos”.

-¿Cuántas familias se dedican a eso?- se le insistió.

-“Si lo tuviera (el registro) yo trabajaría en la Secretaría de Seguridad Pública y no en la del Trabajo, obviamente no. Ese es un tema que no nos compete a nosotros. Lo que tratamos es que la mayor parte de los guerrerenses tengan trabajo. Un guerrerense trabajando, no será un guerrerense que se dedique a actividades ilícitas”, dijo el funcionario, quien agregó que la tasa de desempleo en Guerrero es del 1.4, la más baja de todo el país, donde se registra una tasa promedio del 3.6 por ciento.