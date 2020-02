Insiste AMLO en protestas pacíficas; rechaza "oportunismo" de críticos

Ciudad de México, Febrero 19.- Ante las protestas de grupos feministas que se realizaban la mañana de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las demandas en materia de feminicidios ya las atienden la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaun.



En la conferencia diaria, el mandatario dijo entender el dolor de las mujeres ante la situación, insistió en su petición de que las movilizaciones se realicen de manera pacífica y cuestionó lo que consideró el oportunismo mediático.



"No se puede enfrentar la violencia con la violencia", aseveró al ser cuestionado sobre un mensaje a las mujeres que protestaban a las puertas de Palacio Nacional.



Acusó a la mayor parte de los medios de comunicación, a los conservadores, de actuar de forma oportunista "sobre estos lamentables hechos".



"Víi hasta un cuestionamiento de Liébano Sáenz, secretario particular de (Ernesto) Zedillo, muy preocupado supuestamente. Es cosa de recordarle que cuando él estaba en la Presidencia se convirtieron deudas privadas en deuda pública y eso ha costado billones de pesos. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuánto bienestar? Entiendo que se busque justicia, pero no debe de actuarse con oportunismo . Es un asunto muy serio, no se puede utilizar el dolor de la gente, medrar".



López Obrador cuestionó que se utilicen estos casos para dirimir fobias políticas. Descalificó lo que llamó el oportunismo que sugiere que "todo esto surgió de la nada, desde que llegó López Obrador se agravaron todos los problemas. Él es responsable. No estoy evadiendo mi responsabilidad, nada más quiero que seamos lo más objetivo posible."



"Son casos muy lamentables, no los deseamos, estamos trabajando para que esto no suceda. Estamos atendiendo las causas para tener una sociedad mejor, fortalecer valores. No hay impunidad, tienen quienes protestan todas las garantías para hacerlo, es un derecho, una libertad que garantizamos." dijo López Obrador.



-¿Cuándo presentaría un plan puntual y no un decálogo?



-Estamos atendiendo las causas. Pensamos que en la medida en que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, con valores, fraterna, donde el individualismo no sea lo que prevalezca, sino el amor al prójimo. Que haya mucho cariño, que no haya odios. Así vamos a ir enfrentando todos los desafíos, todos los retos.



Mencionó estar de acuerdo en la introducción de nuevas acciones como la creación de fiscalías especializadas para atender la violencia de género contra la mujer, aunque mencionó que estas decisiones corresponden a los congresos federal y locales o a las fiscalías.



-¿Se reuniría con las mujeres, que mensaje les daría ?



Los está atendiendo (el caso de la niña Fátima) Claudia (Sheimbaun) y aquí está también atendiendo este caso Olga Sanchez Cordero. Todo nuestro respeto y garantías para manifestarse. La única recomendación, también respetuosa, es que sean manifestaciones pacíficas.



-Sigue habiendo mujeres asesinadas...



-Entiendo que son cuestiones muy graves. Enfrentamos un régimen que desaparecía a personas,que desgració a muchos y nunca rompimos un vidrio. Es posible.