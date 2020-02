Averígüelo Vargas

Resulta muy satisfactorio que Guerrero se mantenga en los primeros lugares de los estados donde es menor el desempleo, ya que representa apenas el 1.4 por ciento de la población en edad de trabajar, lo que es un porcentaje muy bajo, pues hay otras entidades, que muestran un mayor desarrollo económico, que, sin embargo, acumulan porcentajes más elevados de gente sin trabajo.

Las estadísticas que se manejan al respecto son muy generosas, ya que basta con unos cuantos días trabajados al año para considerar que esa persona no es un desempleado, aunque podrían ocurrir que la mayor parte del año se la pase sin contar con una fuente segura de ingresos personales.

Es la gran ventaja del turismo, que con los fines de semana largos (que ahora insensiblemente trata de eliminar el presidente AMLO, el Peje) y los periodos vacacionales que se tienen en el año, facilitan que la mayor parte de la población pueda acceder a un empleo dentro de ese sector, ya que las hospederías, los restaurantes y otros negocios dedicados a dar atención a los turistas requieren con frecuencia de los servicios de mucha gente, que de esa manera encuentra un empleo, aunque sea temporal, pero que puede repetirse varias veces en el año.

Claro que en Guerrero hay otras actividades productivas o de la burocracia, que representan fuentes importantes de empleo para la ciudadanía del estado.

En Chilpancingo, por ejemplo, la burocracia es la principal fuente de empleo para la ciudadanía, porque aquí se concentran las oficinas del gobierno del estado, que representa varios miles de espacios, bastante seguros, aunque se ha frenado la contratación de empleados de base, incluso violentando la ley, porque hay trabajadores por contrato que ya suman más de 10 y hasta 20 años, sin que sean regularizados con una base, de acuerdo con lo que establece la legislación laboral.

Esto ocurre, seguramente, porque los recursos disponibles en el estado son insuficientes para pagar sueldos, prestaciones y demás gastos que implican los empleados de base.

Lo que llama la atención es que la mayoría delos jefes de departamentos o directores de las áreas que hacen el trabajo de base del gobierno prefieren a los empleados de contrato, porque son los que sacan el trabajo, mientras que los de base se sienten inamovibles y descuidan sus labores o las dejan tiradas por irse a comer o realizar actividades ajenas a la labor oficial, pero como se sienten seguros de que nadie los puede correr por tener la base y ser amparados por el sindicato correspondiente, se vuelven los más irresponsables.

Pero bueno, los trabajadores de contrato, necesarios por ser quienes cumplen con el trabajo necesario, son una parte destacada para que Guerrero esté en uno de los lugares con menor desempleo en el país, pero por eso deberían recibir un mejor trato, sobre todo en materia salarial, si se toma en cuenta el tiempo que acumulan en esas condiciones.

GUERRERO ATIENDE A NORMALISTAS Y PADRES DE LOS 43 AGREDIDOS EN CHIAPAS. —Hace un par de días normalistas de Chiapas, de la normal de Mactumatzá, acompañados por estudiantes de la normal de Ayotzinapa, además de algunos de los padres de los 43 desaparecidos en Iguala, hace más de 5 años, fueron atacados, gaseados y golpeados por integrantes de la policía chiapaneca, para obligarlos a retirarse de las cercanías de la normal mencionada de esa entidad, aunque nos e conoce a fondo el motivo de la agresión policiaca.

Por tratarse de un grupo de normalistas de Guerrero y de padres de los 43 guerrerenses también, el gobernador Héctor Astudillo dio indicaciones al secretario de Salud, Carlos de la Peña para que atendiera ese caso y diera ayuda a los guerrerenses que resultaron afectados, ya que había información de que varios de normalistas guerrerenses estaban lesionados, incluso uno de ellos de gravedad por un fuerte golpe que recibió en la cabeza, que le habría provocado una lesión de gravedad.

Según lo indicado el titular de la SSA estatal se habría establecido comunicación con su similar de Chiapas, para establecer la situación de los guerrerenses afectados y determinar la mejor manera se coordinar las acciones que les permitan atenderlos y ver la manera de que superen el cuadro de afectación en que se encuentran como consecuencia de la acción inexplicable de la policía de esa entidad vecina.

Buenas reacciones se dieron entre los normalistas y los padres de los 43 desaparecidos por la acción solidaria del gobernador Héctor Astudillo, pues no obstante que los hechos ocurrieron fuera de Guerrero, él de inmediato se movilizó para darles ayuda, además de condenar los inexplicables hechos y la agresión de los uniformados chiapanecos.

Esta situación debe servir también a los normalistas y los padres de los desaparecidos para advertir que no en todas partes son bien recibidos ni sus protestas son respetadas y entendidas por autoridades ajenas, que no muestran la sensibilidad necesaria para darles el tratamiento respetuoso y de consideración que merecen y requieren quienes perdieron a sus hijos y que no cesan en su lucha por saber que fue lo que finalmente ocurrió con ellos.

Al gobernador de Chiapas debe reclamársele su actitud y saber hasta dónde esa acción represiva respondió a una orden dictada por él y si no fuera así debe, entonces, hacer la investigación necesaria para determinar las responsabilidades que correspondan en este caso, ya que no es posible responder con violencia a quienes son víctimas de uno de los peores hechos cometidos contra un grupo de estudiantes, como es el caso de los alumnos de Ayotzinapa.