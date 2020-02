Asesinato de Fátima, niña de siete años, causa indignación

Ciudad de México, Febrero 18.- Fátima Cecilia, niña de 7 años, fue hallada sin vida en la alcaldía Tláhuac, cuatro días después de que una mujer se la llevara tomada de la mano tras salir del colegio Enrique Rébsamen, en la alcaldía Xochimilco.



Te contamos qué es lo que sabemos hasta ahora sobre el caso de la menor.



Mamá de Fátima pide justicia por asesinato de su hija



María Magdalena, madre de Fátima, la niña hallada sin vida en Tláhuac, pidió justicia por el asesinato de su hija y por todas las mujeres que han perdido la vida por violencia de género.

Frente a la Fiscalía de la Ciudad de México, pidió que el agresor de su hija “reciba su merecido” y pague por lo que hizo.



“Se tiene que hacer justicia, por la mía y por todas las demás mujeres que les ha quitado y les han arrebatado la vida. Mi inocente criatura y a muchas mujeres más (...) que él reciba su merecido, que él pague por lo que hizo”, dijo en entrevista.



Sin embargo, María Magdalena responsabilizó a un hombre de asesinar a su hija y a otros de sus familiares: Alan Herrera.



“Tienen que detenerlo de una vez, porque este señor siempre va a ir por la vida justificándose, que es una blanca palomita, que lo hizo porque tiene sus motivos y razones. Ningún motivo, ninguna razón para quitarle la vida a una inocente de 7 años. Entonces él tiene a mis sobrinos, David y Guillermo, y yo sé dónde los tiene, pero los de la Fiscalía de Azcapotzalco lo apoyan a él. Yo sé dónde están mis sobrinos, ellos aún están con vida. A los únicos que les quitó la vida fue a mi hija Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, a mi hermana Claudia Verónica Antón Fernández y a mi cuñado Armando Serrano. Entonces se les tiene que hacer justicia, por favor”, señaló.



Al preguntarle si conoce a la mujer que se llevó a su hija, María Magdalena dijo: “yo no conozco a la señora, fue mandada por el señor Alan Herrera”.



“Él se ha hecho pasar mucho tiempo por muerto, de hecho él es la pareja de la hija de mi esposo José Luis Aldrighetti Rivera. Él fue la primer pareja, se hizo pasar por muerto, porque tiene contactos en la delegación, se hizo pasar por muerto pero está más vivo que yo. Es un cobarde, actúa vil y eso no se vale”.



Confirman identidad de Fátima



Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, confirmó que hay correspondencia entre los restos encontrados en Tláhuac y Fátima Cecilia, la niña de 7 años reportada como desaparecida en Tulyehualco, Xochimilco.



“En el caso de los familiares tuvimos que hacer los estudios de genética. La identificación está en la genética, es la confirmación. Esos son los temas que estamos indagando. Estamos recabando testimonios como indicios”, dijo.



Recompensa de 2 millones de pesos



La sustracción, la privación de la libertad y el asesinato de la niña habrían ocurrido en un radio menor a los dos kilómetros, lo que constituye una de las principales líneas de investigación, detalló la Fiscalía al ofrecer una recompensa de dos millones de pesos a quien dé información relevante para dar con el paradero de las personas involucradas en el asesinato de Fátima.



“Uno de los datos relevantes es el entorno y la distancia en la que ocurrieron los eventos. Y esto ya fue dando mucha mayor claridad de cómo se fueron sucediendo los acontecimientos”, explicó.



Como parte de las indagatorias tras la localización del cuerpo de la niña, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Xochimilco.



La FGJ recaba las entrevistas de los habitantes del domicilio cateado, así como de testigos; hasta el momento, cinco personas han declarado ante el agente del Ministerio Público

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México agota todas las líneas de investigación para sancionar a quien haya tenido participación alguna en este crimen”, escribió en su cuenta de Twitter la dependencia capitalina.



De acuerdo con las investigaciones y videos de cámaras de seguridad, se trata de una mujer, quien el 11 de febrero se llevó a la menor de 7 años, quien se encontraba afuera de la primaria "Enrique Rebsamen", en Tulyehualco, alcaldía Xochimilco.



“Solicitamos a toda la ciudadanía su colaboración en el caso de reconocer a la persona señalada y si cuentan con información del paradero de esta persona , lo informen a la Fiscalía Especializada Antisecuestros al teléfono 53455010”, dijo en conferencia de prensa.



La niña fue vista por última vez en la primaria "Enrique Rebsamen", en donde una mujer se la llevó, pues según indicaron fuentes oficiales, la madre de la niña llegó tarde.



Cámaras graban a Fátima con una mujer



De acuerdo con primeras indagatorias de la Fiscalía de la Ciudad de México, la madre de la menor al acudir a recoger a su hija a la escuela se percató que la menor ya no estaba.

En imágenes obtenidas por cámaras particulares se observó a la menor al interior de la escuela, posteriormente se le ve en otra cámara acompañada por una mujer.

Automóvil sospechoso y orden de cateo



En otras imágenes de videocámaras de vigilancia se observó el paso de un vehículo color blanco circular por la avenida Melchor Ocampo, colonia , alcaldía Xochimilco hasta llegar a la calle Camino Ancho para ingresar a un domicilio, en el cual se cumplimentó una orden de cateo en el mismo.



Personal de la Coordinación de Servicios periciales recabó los indicios en el domicilio y la Fiscalia Antisecuestro (Fas) recaba las entrevistas de los habitantes del domicilio cateado así como de testigos y hasta el momento cinco personas han declarado ante el Ministerio Público.



Encuentran a Fátima Cecilia sin vida



Cinco días después de su desaparición, el 16 de febrero del 2020, Fátima Cecilia fue encontrada sin vida en calles de la colonia Los Reyes, en la alcaldía Tláhuac.



Por ello, el Ministerio Público de la Coordinación Territorial en la demarcación notificó a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio del hallazgo del cuerpo.



Ante el crimen, la Fiscalía de la Ciudad de México activó el protocolo de feminicidio. Personal de la Coordinación General de Servicios Periciales en materia de criminalística, fotografía y química acudió al lugar para realizar las diligencias, en coadyuvancia con agentes de la Policía de Investigación.



Confirman identidad por genética



El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), también confirmó la identidad de la menor gracias a estudios genéticos.



“En el caso de los familiares tuvimos que hacer los estudios de genética. La identificación está en la genética, es la confirmación. Esos son los temas que estamos indagando. Estamos recabando testimonios como indicios”, dijo.



La familia no la reconocía



Lo anterior, luego de que la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en entrevista con Carmen Aristegui, comunicara que la familia de la menor no había reconocido su cuerpo.



“No tenemos la certeza que corresponda a esta niña. La familia no la reconoce. Fueron y no la reconocen. Desafortunadamente, su mamá está enferma, tiene por ahí una enfermedad ‘mental’, el papá tiene ‘demencia senil’. Una mujer las está acompañando, junto con activistas y no la reconocieron”, dijo.



Godoy Ramos enfatizó que la investigación por el feminicidio de Fátima Cecilia está centrada en dar con la responsable del rapto de la menor de edad, mujer que aparece en los videos.

Y descartó cualquier línea de investigación por venta de órganos o trata de personas.



Durante su reunión con vecinos de Santiago Tulyehualco, el vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local, Ulises Lara señaló que indagan el entorno de la menor, toda vez que la desaparición, muerte y hallazgo de Fátima ocurrieron en un radio no mayor a dos kilómetros.

Por lo que no descartó que se trate de vínculos internos, o gente cercana.



Claudia Sheinbaum lamenta el crimen



En la mañana, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, condenó la muerte de la menor asesinada en la colonia Los Reyes, en Tláhuac.



La mandataria calificó como un acto “indignante, aberrante, doloroso que alguien sea capaz de herir a una niña”.



Sheinbaum aseguró que este crimen no quedará impune y la Fiscalía General de Justicia junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana “trabajan con todas sus energías y personal para encontrar al culpable (s) y llevarlos ante la justicia”.



Padres de familia se manifiestan



Por otro lado, padres de familia se manifestaron al exterior de la escuela "Enrique Rebsamen", por la falta de seguridad en el plantel y el feminicidio de la pequeña Fátima Cecilia.



Pidieron que se implemente un protocolo más riguroso para entregar a los niños en el turno vespertino, de 14:00 a 18:30 horas, que es en el que estudiaba la pequeña Fátima Cecilia.



También pidieron el retiro de una Feria de la Alegría y el Olivo que se lleva a cabo durante la segunda y tercera semana de febrero frente a la escuela ubicada en la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia Santiago Tulyehualco, en Xochimilco.