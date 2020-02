Averígüelo Vargas

La descomposición social que crece alarmantemente en el país, ante la indiferencia a incapacidad de los gobiernos, especialmente del federal, ha conducido a una terrible atapa en la cual los feminicidios y los infanticidios se han multiplicado, provocando casos de extrema crueldad y sadismo, que solo en una sociedad enferma pueden darse.

No es un problema que haya surgido en el último año, pero si se ha incrementado y es cuando se han presentado los peores casos de homicidios que muestran una grave deshumanización de quienes los cometen, que revelan la presencia de mentes enfermas, destruidas por influencias peligrosas como el sadismo y la indiferencia ante el dolor ajeno.

Hay varios casos de mujeres que fueron brutalmente asesinadas y sus cuerpos sometidos a los peores excesos de crueldad, salvajismo y barbarie que asustan y preocupan por presentarse en una sociedad como la mexicana que parece estar colocada ahora en el tobogán de la deshumanización y la perdida de los valores que resguardan la vida y las buenas formas de la convivencia civilizada y apegada a los valores fundamentales de la convivencia humana.

Es el caso de la joven mujer, Ingrid, quien fue asesinada, desollada y descuartizada por su pareja sentimental, quien para ocultar su crimen arrojó partes del cuerpo en el drenaje.

Está también el caso de la niña Fátima, de escasos 11 años de edad, que fue brutalmente privada dela vida, con todas las agravantes que lo convirtieron en un crimen de total falta de humanidad.

Este caso podría ser más grave porque podría tratarse de una práctica perversa que usa a las niñas como objetos sexuales desechables, que son sometidas a los peores excesos y finalmente asesinadas, para tratar de borrar las huellas de tan terrible crimen.

Para tan malo como esos crímenes y muchos otros es la incapacidad de las autoridades de todos los niveles para ponerles una alto al sacrificio de los seres más desprotegidos de esta sociedad enferma, que está en manos de gente incapacitada y torpe que no sabe cómo enfrentar este grave problema.

La respuesta más lamentable surge de AMLO quien debería estar encabezando el combate a la delincuencia de todo tipo, pero que sale con la más usada de sus muletillas y falsas justificaciones de que esta violencia surge y es causada por el neoliberalismo de los gobiernos anteriores, pero olvida que hay naciones donde el neoliberalismo económico es más severo, como en Inglaterra, Francia, Estados Unidos y otros por el estilo, que no padecen crímenes tan aberrantes como los que se han dado en México.

Debería analizar AMLO, que eso es por su política de dar abrazos a los delincuentes en lugar de balazos, ya que la impunidad ante las conductas antisociales no evita los crímenes, sino que los facilita y ayuda que se multipliquen y agraven, como ahora.

El Peje no logra superar la etapa en la que no se mira como el presidente en funciones de México y que como tal tiene enormes responsabilidades que cumplir, independientemente de las condiciones en que recibió al país, ya que desde su primer día debió aplicar sus acciones para evitar que las malas situaciones siguieran descomponiéndose y frenar esta peligrosa ola de violencia que se abate sobre la nación en una forma tan alarmante como no se había visto anteriormente.

Pero todo indica que no sabe qué hacer ni cómo enfrentar este cáncer social de la enorme violencia.

EL PRI FUNDADOR DE LAS GRANDES INSTITUCIONES QUE OPERAN EN EL PAÍS: EAM. —En una de sus etapas de mayor deterioro a su imagen y de baja aceptación ciudadana, el PRI trata de hacerle recordar a la ciudadanía que el priismo es el partido que construyó la moderna sociedad nacional, a la que entregó y dotó de instituciones que mantienen una gran afluencia, además de ofrecer un gran apoyo a los mexicanos en su conjunto, especialmente a los menos favorecidos por la fortuna.

Este comentario lo hizo el presidente del PRI estatal, Esteban Albarrán Mendoza, al indicar que instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el INE, que es organismo que ha permitido lograr un avance en la democratización del país, son también las que han permitido elevar las condiciones de vida de los grandes grupos populares de mexicanos.

Es el partido, insistió el dirigente, que ha creado una gran red de carreteras, de miles de kilómetros, que enlazan y comunican a los estados y los municipios del país, además de dar un respaldo real a los millones de campesinos con los precios de garantía a los productos agrícolas, para evitar el abuso de los intermediarios y los acaparadores, aparte de mantener la reforma agraria, para que los campesinos sean realmente dueños de sus tierras y cuenten con los apoyos financieros suficientes para mejorar y ampliar la producción de los productos agropecuarios.

Es obvio que el México actual es el reflejo del trabajo de un partido, el PRI, señala Albarrán, que con su labor durante decenios construyó la imagen actual, aunque ahora esté amenazada por un populismo depredador que amenaza con destruir muchos de los bienes y beneficios que se han entregado a los mexicanos.

Que hubo fallas y problemas de algunos de sus gobernantes, es cierto, y tendría que reconocerlo Albarrán, pero lo que importa, diría, es el saldo de más de 70 años de ejercicio de un gobierno orientado a las mayorías y ese es positivo, producto de las muchas instituciones y acciones de beneficio que recibieron los mexicanos y que ahora están en peligro por la acción irracional de un gobierno populista que amenaza destruir lo poco o mucho que se había logrado.