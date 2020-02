Aspirantes externos a candidatura por Morena pierden el tiempo: Saucedo

Chilpancingo, Gro., febrero 16 del 2020.- El presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, advirtió que “pierden el tiempo” los políticos externos que aspiran a la candidatura de Morena a la gubernatura.

Aseguró que Morena ganará los comicios del 2021, pero aclaró que no sólo les interesa encabezar la administración estatal, sino que el estado también se vea beneficiado con una nueva visión de gobierno.

“El tema no es que Morena gane; vamos a ganar en 2021, eso tiene muy nerviosos a priistas y perredistas, el tema es que no solo gane Morena, sino que gane el pueblo. Por ejemplo, en otros tiempos ganaba el PRD, pero no ganaba el pueblo. Nada ganó el pueblo con (las administraciones de los ex gobernadores) Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, y estoy consciente de que lo estoy diciendo”, lanzó.

Por eso pidió a los políticos externos que han advertido su interés por abanderar a Morena por la gubernatura en los comicios del 2021 que “se tranquilicen” y esperen a que los órganos de dirección del partido definan su método electivo.

Cabe mencionar que el exalcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, renunció a finales del 2019 al Partido Movimiento Ciudadano (MC), por el cual ocupó varios cargos de elección, para aspirar a la candidatura de Morena, debido a su “cercanía” con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como ha presumido.

A esa lista se suman los perredistas Félix Salgado Macedonio, actual senador por Morena y Alberto López Rosas, ex titular de la desaparecida Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero. Ambos fueron alcaldes de Acapulco postulados por el PRD.

Incluso el exgobernador sustituto Rogelio Ortega Martínez, quien es investigado por la Auditoría Superior de la Federación por desvíos millonarios de recursos durante el año que estuvo al frente de la administración estatal, en 2015, se “autodestapó” como aspirante a la candidatura de Morena.

Al respecto, Ríos Saucedo consideró que esas manifestaciones son, incluso lógicas, porque Morena triunfó con contundencia en los comicios del 2018, lo que despierta el interés “de actores políticos que llevan dos décadas intentando ser gobernadores, sienten que la historia tiene una deuda con ellos, pero no entienden que la historia cambia” (sic).

Pero les advirtió: “no podrán definir cosas en estos nuevos tiempos con sus viejos métodos”. Por eso les pidió que se “tranquilicen” y que mejor “ayuden a que se asiente bien el proyecto” de la “cuarta transformación”.

- ¿El candidato a gobernador deber ser militante de Morena?

- “Pensamos que Morena tiene gente que se ha construido en Morena y que comparte el proyecto. Estos personajes (externos) que llevan la mitad de su vida queriendo ser gobernadores deberían ser muy humildes para adaptarse a estos nuevos tiempos”.

A los militantes o actuales servidores públicos que aspiran a la misma candidatura también les pidió que “se conduzcan de manera institucional” y a los externos que esperen a que los órganos de dirección del partido definan el método electivo de sus candidatos.