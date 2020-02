La seguridad es tarea de todos, sin acciones partidarias: AMLO

Romita, Guanajuato, Febrero 17.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la tarea de garantizar seguridad “nos involucra a todos, mas allá de banderías. No es con acciones partidarias como vamos a sacar adelante al país”.



Ante una segunda disputa verbal entre personas traídas para apoyar al gobernador Diego Sinhue Rodríguez y los reclamos de la población por el incremento de feminicidios, homicidios y desapariciones de mujeres asesinatos y desapariciones, el Presidente hizo un ejercicio para señalar que, por encima de intereses de partido, está el del país:



“A ver, porque trajeron porras, que levanten la mano los que son del PRI. Son bastantes.

Ahora, levanten la mano los que son del PAN. También son considerables.



Que levanten la mano los que son de Morena. También son importantes.



Pero a ver, que levanten la mano los que están en el partido que se llama México”. La mayoría lo hizo así y el jefe del Ejecutivo celebró: “Les ganamos”.



Definió que para garantizar la paz y la tranquilidad él, que surgió de Morena, trabaja de manera coordinada con gobernadores y alcaldes postulados por PAN y PRD, “porque ya no estamos en partidos, ahora es gobierno, es democracia”.



A la entrada del cuartel de la Guardia Nacional, un grupo de mujeres exigió la declaratoria de alerta de género para Guanajuato.



Al paso del Presidente desplegaron una manta en la que se leía: “Los feminicidios de mis hermanas opacan tu visita. Alerta de género nacional. Ni una menos”.



A su llegada al aeropuerto de Silao, el Presidente declinó referirse a la manifestación del colectivo.



Confía presidente que las Fuerzas Armadas garanticen la seguridad



El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sólo el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas podrá hacer que se obtengan resultados en materia de combate a la inseguridad.



“No vamos a perder de vista que lo principal para garantizar la paz y tranquilidad es la justicia, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Por eso tenemos que garantizar que haya oportunidades de trabajo para nuestro pueblo que no haya desempleo, que alcance el salario”, dijo López Obrador.



Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en Pénjamo, Guanajuato, el mandatario fue enfático en señalar que a la par de que se está fortaleciendo a las fuerzas del orden, dotándolas de infraestructura y equipo para dignificar su trabajo, también se está consolidando el estado de bienestar.



Afirmó que sólo atendiendo a los sectores vulnerables, como el de los jóvenes, se podrá arrebatar al crimen a un potencial ejército.



“Con lo que estamos haciendo para trabajar juntos y garantizar la tranquilidad con la Guardia Nacional con el Ejército, la Marina, vamos a enfrentar el flagelo de la violencia y cada vez vamos a tener mejores resultados y hay algo que considero básico, fundamental, esencial: terminar con la corrupción”, dijo el presidente de la República.



López Obrador reiteró que el combate frontal a la corrupción también será factor para disminuir la incidencia delictiva.



Señaló que en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación debe quedar muy clara la línea entre las autoridades y las bandas del crimen organizado.



Expuso que mientras no se mantenga la autonomía de las autoridades policiales respecto a los malhechores no se podrá avanzar en la materia.



Advirtió que aquellos funcionarios que sigan pensando en que el dinero puede comprar a autoridades se equivoca de tiempo, ya que no se tolerará más impunidad. Afirmó que el poder económico nunca más va a volver a decidir el futuro del país.



Ya no es el tiempo de antes, ya no es de que 'yo puedo hacer y deshacer porque tengo influencias y voy a comprar a Ministerio Público, voy a comprar a jueces y me van a sacar de la cárcel', ya no voy a ser así”, dijo.



“El dinero no es lo que rifa, el que esté pensando que el dinero lo soluciona todo se equivoca, no es el poder económico el que va a decir sobre la vida pública de México”.



Al inaugurar uno de los 18 cuarteles de la Guardia Nacional en Guanajuato, el presidente comentó que son tiempos de unidad y dejar la confrontación de lado.