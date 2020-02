Confirmación de rumores increíbles

EL TRAIDOR, libro de Anabel Hernández, apareció en diciembre y con HACIA UNA ECONOMÍA MORAL, de Andrés Manuel López Obrador, impactaron y fueron los textos más leídos en 2019. Seguramente continúan siendo de interés para los lectores. El de AMLO, que en este espacio comenté en dos partes, alcanzó ya la cantidad de 80 mil ejemplares vendidos. Comparto ahora El Traidor. La autora, una periodista destacada, es digna de admirarse. Ha logrado reconocimientos internacionales porque ha dedicado su carrera, a pesar de los riesgos que implica, a investigar el comercio y explotación sexual de niñas, los cárteles del narcotráfico, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la desaparición forzada y el abuso del poder.

La historia que narra, “es el resultado de un viaje de nueve años dentro de los laberintos y secretos del Mayo y el Cártel de Sinaloa”. Sin embargo, reconoce, tiene un peso importante el manuscrito que recibió, hecho con puño y letra por el propio Vicente Zambada Niebla (Vicentillo), hijo de Ismael El Mayo Zambada. Enriquecido por los comentarios de Fernando Gaxiola, abogado de confianza del Mayo y el Chapo Guzmán, quien, en el último encuentro que tuvieron le entregó las notas escritas pidiéndole de favor, diera a conocer la historia “porque así la gente podría entender qué es el Cártel de Sinaloa en realidad; de dónde emana su poder, porque muchas historias que dicen los gobiernos americano y mexicano son falacias”. Sin embargo, “considerando la gravedad, que lo que escribiera y publicara (al respecto), lo hiciera después de que él muriera”. Le había confiado estar enfermo de cáncer y sentía que le quedaba poco tiempo. Ella aceptó.

“Cumplí. Sacrifiqué la inmediatez de la noticia presurosa, sensacionalista, por la profundidad que requiere la investigación para confirmar, ampliar y compartir este relato que espero aporte a un entendimiento mucho más grande”. Esperé incluso a que se llevara a cabo el juicio contra Joaquín Guzmán Loera en Nueva York. “Quiero, dice, llevar de la mano a quien lea este libro a ese mundo que conocí desde la primera fila, de manera silenciosa, solitaria, para que (el lector) saque sus propias conclusiones de lo que representa el Cártel de Sinaloa, símbolo brutal del mundo en el que vivimos”. “También esperé a que el 30 de mayo de 2019 le dictaran sentencia a Vicentillo. Quien, en vez de la cadena perpetua recetada al Chapo, solamente le dieron 14 años, y cree que, “por el tiempo que ya había estado en prisión, suma de beneficios por buena conducta y otras consideraciones, probablemente ya esté en libertad”.

Vicentillo, primogénito del Mayo con Rosario Niebla, la primer esposa, tenía todas las ventajas y comodidades de cualquier junior. Nació, creció en ese ambiente, se relacionó con las actividades del narcotráfico por la cercanía con su progenitor; pero no quería tener esa misma forma de vida. Él, confió a su padre, deseaba una vida diferente, normal, sin sobresaltos; pues a los 16 años sufrió su primer atentado. Fue escuchado y comprendido. Sin embargo, imposible deshacer los nudos familiares y los vínculos con el negocio ilícito. En consecuencia, la colaboración con la DEA y el pacto para que Vicentillo se entregara y convirtiera en testigo protegido para aminorar la pena, fue algo así como la forma que el narcotraficante más poderoso de México, encontró para que su hijo preferido, después de todo, tuviera la posibilidad de hacer la vida que soñó.

El relato con expectativas de un final feliz al menos para el Vicentillo, desafortunadamente eslabona hechos ocurridos en décadas y confirma rumores que la gente no podía o no quería creer. Varios personajes señalados, hicieron caso omiso de la sospecha y siguieron sin inmutares luciendo la aureola de honor y decencia. Empero, Anabel Hernández, rememora y registra hechos casi olvidados y recientes; nombres con apellidos de presidentes de la República, exgobernadores, militares con grado de General, PGR, Policía Federal, policías estatales, empresas para el trasiego (PEMEX, Bachoco, otros); fechas y sitios de encuentro, por demás visibles como la casa presidencial Los Pinos, para dejar finalmente que el lector procese la información con su propio criterio.

Por mi parte entiendo ahora por qué Joaquín Guzmán Loera, “se fugó” de Puente Grande; por qué Vicente Fox, siendo un empresario en ruinas, al llegar a la presidencia su riqueza creció como la espuma y el milagro de la abundancia se extendió a su esposa Marta Sahagún e hijos. Me queda claro, por qué Felipe Calderón, minutos antes de entregar el poder, modificó la ley y se auto asignó más de 400 efectivos militares para la seguridad de él y su familia. En tanto, Enrique Peña Nieto, simplemente negó la revelación que hicieron en el inicio del juicio contra El Chapo de que tanto él como Calderón recibieron, cientos de millones de dólares. Aunque no me explico, imagino la causa que llevó a renunciar a Medina Mora y la razón en Estados Unidos para detener a Genaro García Luna. Algo tiene que ver la afirmación de que “en la PGR todos son corruptos”; sobre todo la contundente denuncia del Mayo quejándose: “con tanto pago de soborno desde el presidente hasta abajo, nos traen a la carrera y aparte trabajamos para ellos”.

La lectura del libro me dejó una sensación desagradable, de pesimismo. Todo está torcido merced a que la descomposición se consolidó por tanto tiempo de complicidad y corrupción. No veo solución inmediata. Apenas, quizás, si después de AMLO llegara otro presidente con características similares y luego igual un tercero. Por desgracia, este sexenio podría ser sólo un paréntesis.