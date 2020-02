López Obrador garantiza tranquilidad en el país

Ciudad de México, Febrero 15.- En su conferencia matutina Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha desplegado por todo el país la Guardia Nacional con el objetivo de garantizar paz en todas las regiones y detalló que hoy se inaugurarán dos instalaciones para la Guadia Nacional.



"Hay presupuesto. A finales de año contaremos con alrededor de 150 instalaciones y 140 mil elementos. Eso significa ayudar más para afrontar el problema de la violencia".

Al ser cuestionado sobre el caso Lozoya el presidente dijo:



"Eso lo tiene que checar la fiscalía y ver si aplica el nuevo marco legal de considerar delito grave el fraude electoral y si está en la ley tipificado. Ellos tendrán que ver si tienen elementos. Hay que esperar para ver cómo lo resuelven. Nosotros no tenemos la intensión de afectar a nadie o a ningún partido, sólo queremos que se termine la corrupción y que no haya impunidad".

"Una cosa es ser servidor público y otra ser ambicioso y vulgar para favorecerse personalmente. La justicia no sólo es castigar, también prevenir".

Sobre el tema del coronavirus y la economía, López Obrador aseguró que su gobierno está fortaleciendo la economía familiar para proteger a todos los individuos.

"Las inversiones de recursos son únicas en la historia. Tuvimos la suerte que crecieron las remesas como nunca. Adicionalemente, fue correcta la política de aumento salarial para garantizar más ingresos. El coronavirus ha afectado mucho la economía mundial. Sin embargo, en lo que va del año la única moneda que se ha fortalecido es el peso, a pesar de esa enfermedad. Sí, hay un ambiente global de incertidumbre, pero nosotros estamos bien. El gobierno ha actuado con mucha prudencia en el tema de las finanzas".



Para ilustrar sus datos mostró una gráfica que dejó ver cómo el peso se ha mantenido.