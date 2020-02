Reportan 12 feminicidios en Guerrero en lo que va de 2020

Chilpancingo, Gro., Febrero 15.- Organizaciones feministas de todo el estado, encabezadas por la activista María Luisa Garfias Marín, externaron su preocupación por los crecientes casos de feminicidios en la entidad y la grave parálisis de la Fiscalía General del Estado que impide resolverlos.

En conferencia de prensa, Garfias Marín, quien fue recipiendaria de la presea Sentimientos de la Nación en el año 2018, indicó que se han registrado 12 feminicidios en la entidad en lo que va de 2020.

“Es lamentable que vayamos al Ministerio Público y que ahí no se tenga la capacidad para llevar un caso con violencia de género, ya sea feminicidio, violencia psicológica o física, no están capacitados para poder encauzar esos casos porque para ellos, las autoridades encargadas de procurar justicia, no lo son”, dijo.

Denunció que a pesar de que ha habido talleres, cursos de capacitación de violencia de género para ministerios públicos y jueces, estos no son suficientes y se siguen tratando de ocultar las cifras para que las autoridades no queden mal paradas. “Hay casos que hemos acompañado donde en el Ministerio Público se convence a la víctima de desistir en su demanda, no se apoya, no se acompaña, no se convence que estos actos no se deben perdonar y las vuelven a encauzar nuevamente a la violencia en su mayoría con sus propias parejas.

¿Por qué lo hacen? Muy fácil, porque así esos casos no son contabilizados y a esas autoridades les conviene porque así no se demuestra que no están haciendo bien las cosas”, señaló. La activista acusó que en el país matan a 10 mujeres al día.

Sobre Guerrero, dijo que se han reportado tres feminicidios en Acapulco, dos en Chilpancingo y dos más en Cocula, y que son nueve municipios en total donde se han presentado casos. Por último anunció que se llevarán a cabo movilizaciones para exigir que se castigue con todo el peso de la ley al esposo de Ingrid Escamilla, a quien asesinó y desolló, y posteriormente fotografías de sus restos fueron exhibidas en medios de comunicación.