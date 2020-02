Epistolario

PATRICIA: EMILIO LOZOYA tenía que caer, y cayó en cumplimiento de una Orden Internacional de Detención (OIDE). La policía española le había venido siguiendo la pista hasta llegar al fraccionamiento de lujo en Málaga, en la famosa Costa Azul, donde se refugiaba. Ya cayeron ROSARIO ROBLES y GENARO GARCÍA LUNA, hoy LOZOYA. ¿Quién sigue?

La extradición no será tan rápida, como se dice. LOZOYA tiene también con la justicia de España algunas cosas pendientes. MIENTRAS, ISMAEL MORENO, juez de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ordenó dar prisión provisional a LOZOYA.

La determinación se dio con base en que el inculpado no cuenta con domicilio en España, además, para evitar un posible riesgo de fuga. Al momento de ser detenido presentó una licencia falsa a nombre de JONATÁN SOLIS FUENTES.

De acuerdo con el periódico español El Mundo, los agentes habían ubicado a Lozoya hacía días, pero debían encontrar la forma de pasar desapercibidos para evitar una nueva fuga. Investigadores de las Udyco Costa del Sol y Central, expertos en la captura de fugitivos, tuvieron que actuar con mucho sigilo para evitar cualquier filtración que alertara a Lozoya de su presencia y finalmente lo capturaron en el interior de un taxi en los alrededores de la urbanización.

LOZOYA fue detenido en una lujosa urbanización, considera como la más lujosa de Europa. Sus 600 hectáreas en plena naturaleza son el refugio de algunas de las personas más ricas del mundo.

El exdirector de Pemex habría estado oculto en una villa de lujo. Tras comunicarle que pesaba sobre él una OIDE emitida por México, LOZOYA fue trasladado a la Comisaría Provincial de Málaga, y posteriormente será trasladado a Madrid, para que comparezca en la Audiencia Nacional ante el juez ISMAEL MORENO, informa Efe, quien determinará si procede su extradición a México.

El detenido se encontraba fugitivo desde que en mayo de 2019 su nombre surgió como presunto responsable de un entramado de corrupción por actividades llevadas a cabo durante los años 2012 y 2013, cuando ejercía como director general de Pemex. La Fiscalía General de la República (FGR) de México estima en 280 millones de dólares el total de dinero defraudado y le acusara de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.

La captura de LOZOYA va a llevar a otras, pero no a la de PEÑA NIETO, por un presunto pacto que existe con LÓPEZ OBRADOR. Eso sí, personeros del gobierno le han recomendado al ex presidente que sea más cauto, que le baje al mínimo a su perfil y que no se ande exhibiendo con su novia en cualquier parte del mundo.

LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS y Sociales, de la UNAM, mi facultad, continúa en paro. Eso no obsta para que el Seminario de Prospectiva que dirige la doctora GUILLERMINA BAENA, realice en coordinación con la Universidad de Cuyo (Argentina), la XI jornada internacional de videoconferencias sobre temas relevantes de gran actualidad, como el cambio climático, robots contra humanos, la generación “Z”. Es del 28 de febrero en adelante, y la entrada, en la unidad de Posgrado, será libre y gratuita.

A PROPÓSITO de la Facultad, pocos saben que fue fundada en 1951. Su tercer director, recuerda el compañero columnista JORGE HERRERA VALENZUELA, fue el maestro PABLO GONZÁLEZ CASANOVA, quien fue, también, rector –gran rector- de la UNAM. Entre sus egresados están BEATRIZ PAREDES, AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, ROSARIO GREEN, VERÓNICA CASTRO, CARMEN ARISTEGUI, JAVIER SOLÓRZANO, CARMEN LIRA, directora de La Jornada; HUGO CASTRO, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, ¡ah!, y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Y pa’ qué más que la verdad, yo también.

HOY ES MI CUMPLEAÑOS, pero a diferencia de otros años no vamos a hacer ningún festejo en casa. Los tamales de chipilín que le pedí a la señora que me los hace se fueron con el resto de la tamaliza que AMLO invitó anoche a los empresarios, en Palacio Nacional. Bueno, invitación, invitación no fue. Les pasó la charola para la compra de 20 millones de pesos en “cachitos” por la rifa del avión presidencial. ¡Son los tamales más caros que se han comido en su vida! ROS y yo mejor nos vamos ir a cenar y al teatro, tranquilos.

DAVID PENCHYNA anda con el alma en un hilo. SANTIAGO NIETO le descubrió algunos movimientos en dólares cuando fue director del INFONAVIT el sexenio pasado.

Como dijera el escritor: “La tranquilidad de no tener nada que ocultar, no tiene precio”.