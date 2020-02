Contexto Político

Sin militar en un instituto político ni andar placeándose en el estado, su nombre figura en las encuestas ordenadas desde el centro del país por las cúpulas partidistas. Y no de ahora, sino desde el 2014, cuando desde el Palacio de Cobián (Secretaría de Gobernación) le ofrecieron ser el sustituto de Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien tuvo que dejar la gubernatura luego de los lamentables sucesos de Iguala, en que 43 normalistas de Ayotzinapa fueron atacados a balazos y desaparecidos por policías municipales y miembros de un grupo del crimen organizado.

En efecto, me refiero a Javier Saldaña Almazán, quien gracias a su liderazgo logró en poco tiempo consolidar su imagen al exterior de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

Javier Saldaña declinó ser gobernador interino, algo que otros personajes jamás harían, ya que no todos los días se hacen ese tipo de ofertas, mucho menos en política.

Pero eso no es todo. El rector de la UAGro agradeció la invitación y recomendó a tres académicos universitarios y a un ex embajador para terminar el periodo de Ángel Aguirre.

Se trata de los ex rectores Florentino Cruz Ramírez y Marcial Rodríguez Saldaña; Rogelio Ortega Martínez, en ese entonces secretario general de la UAGro, y Florencio Salazar Adame, ex embajador de México en Colombia y ex colaborador de los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Y el palomeado por el gobierno federal y el PRD fue Rogelio Ortega, quien rindió protesta ante el pleno del Congreso local como gobernador, el 26 de octubre de 2014, un mes después de la tragedia de Iguala.

Del papel de Rogelio Ortega como mandatario estatal, todos lo sabemos. Fue pésimo y le dio la espalda a la UAGro.

El rector Javier Saldaña tuvo que alzar voz cuando el gobernador Ortega se negaba liberar los recursos que por ley le correspondían a la máxima casa de estudios.

Si bien es cierto, el rector cuenta con el respaldo de miles de universitarios, también hay quienes tratan de perjudicarlo políticamente, ya que lo ven como un fuerte aspirante a la gubernatura.

El pasado 29 de enero, durante la toma de protesta del Consejo Directivo 2020 del Grupo Aca, reconoció que cinco partidos políticos se han acercado a él para proponerle una candidatura, pero manifestó que por el momento “no ha considerado esa posibilidad”, ya que está concentrado en la academia.

“Ahorita si me distraigo voy a dejar las funciones sustantivas de la Universidad. No me quiero distraer, aunque todos los días haya menciones, hay cosas, pero por eso todos los días seguimos trabajando. Por ahora hay que dedicarse a trabajar y los resultados que obtengamos nos pondrán donde tengamos que estar”, señaló.

El segundo periodo de Javier Saldaña como rector concluye en abril de 2021. O sea, dentro de 14 meses.

¿Y qué hará después de ese tiempo? ¿Renunciará antes? ¿O se refugiará en una unidad académica, como lo hizo Arturo Contreras Gómez en 2010?

Hay más interrogantes, pero es claro que Javier Saldaña es un zoon politikon que sabe ganar elecciones y ejercer el poder. Y está en todo su derecho como guerrerense aspirar a un cargo en 2021 al exterior de la UAGro.

Pero antes que nada, Javier Saldaña buscará la unidad al interior de la UAGro para que un miembro del Fredeuag (grupo político al que pertenece) o un aliado sea su sucesor en la Rectoría.

Si lo logra, tendrá un punto más a su favor.

ENTRE OTRAS COSAS… En conferencia de prensa, el presidente de los Industriales de la Masa y la Tortilla, Arcadio Castro Santos, aseguró que los delitos de extorsión, secuestro y cobro de derecho de piso se redujeron “hasta en un 80 por ciento”, en ese sector, por lo que han reabierto los negocios de la periferia del puerto que habían cerrado.

Castro Santos atribuyó dicha situación a la buena coordinación entre las autoridades estatales y federales.

Ojalá la inseguridad disminuya también en otros puntos de la entidad.

