Se requiere sumar voluntades para esclarecer Caso Ayotzinapa: AMLO

Ciudad de México, Febrero 12.- “No puede ser que no sepamos lo que sucedió” con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa “si participaron más de cien personas”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al insistir que se requiere sumar voluntades para esclarecer lo acontecido en septiembre de 2014, inclusive de quienes participaron en los hechos, porque “hay como un pacto de silencio”. No se puede descansar, sin saber lo que sucedió con los normalistas, subrayó.

En su conferencia de prensa matutina, resaltó: “estamos ofreciendo a quien nos informe protección, amnistía, recompensa, porque se trata de un asunto de Estado y vamos a trabajar de manera conjunta la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial, porque el caso de Ayotzinapa es una prioridad de nuestro gobierno”.

Insistió que se requiere sumar voluntades entre todos para aclarar lo que realmente sucedió con los normalistas de Ayotzinapa. “Es un asunto de gran importancia para nosotros”, puntualizó.

“Lo hago público porque quienes están en la cárcel, quienes ya salieron, quienes nunca entraron a la cárcel, pero saben donde están los jóvenes nos pueden ayudar. Nos van a ayudar mucho. No es solo un asunto de justicia, es un asunto de humanismo y fortalecen a México”, dijo.

Tras subrayar que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, aceptaron incorporarse a los trabajos de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, un asunto que ha considerado de humanismo, indicó que continuarán las investigaciones “con todos los elementos, con todos los medios que tiene el Estado mexicano.

“Es un asunto de Estado para nosotros aclarar lo que sucedió y actuar; estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen, porque hay como un pacto de silencio”.

Afirmó que pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que “se dedique de tiempo completo a atender este asunto, para conocer la verdad y castigar a los responsables.

Como anticipó La Jornada el domingo, señaló que respetando la autonomía del Poder Judicial y de la FGR, les envió una carta a los presidente de la SCJN y al fiscal Alejandro Gertz Manero, donde los convocó a reunirse con los padres de los jóvenes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” cada mes para recibir el informe de la comisión especial del caso y tomar las decisiones necesarias. La primera reunión será el 5 de marzo a las 11 de la mañana en Palacio Nacional.

López Obrador manifestó que aún tiene presente lo que declaró Hillary Clinton como candidata presidencial del Partido Demócrata de Estados Unidos, “en el tiempo que estaba el anterior gobierno: que si ella fuera presidenta de México, no descansaría hasta encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa”.

“A mí me dolió mucho eso, porque es una vergüenza que del extranjero hagan esa observación y que tengan razón. No se puede descansar si no aclaramos lo de Ayotzinapa y muchas otras cosas, pero esto es un asunto especial”.

Resaltó que el fiscal Gertz Manero le respondió por escrito que se suma a los trabajos de la Comisión Especial de Ayotzinapa y también resaltó el apoyo de Zaldívar. No se lo ha expresado por escrito, “pero siempre ha estado apoyando, seguramente en el transcurso de estos días van a expresar su apoyo”.