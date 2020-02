Epistolario

ANA LAURA: La corrupción ya acabó, cree y dice el Presidente. La corrupción, dijo ayer en Milpa Alta, “fuchi caca”. Uno espera expresiones hermenéuticas o cuando menos precisiones en romance no tan culto, pero ante tamaña descalificación uno arquea las cejas y piensa “ni hablar mujer, traes puñal”, como quien dice, “no, pos sí”.

Pero, a ver, corrupción no es sólo recibir o dar, hacer negocios, pedir moches, usar la charola y muchas cosas más. Es, también, hacerse como que “la virgen le habla”. Por ejemplo, lo que ocurre con el paro en la UNAM. Si él, como dice, “hay “mano negra” y sabe de quién es, ¿por qué la indiferencia? ¿Por qué no para el problema o nos dice quiénes son los responsables? La Universidad es un reflejo de lo que ocurre en el país y es parte importante de México. Qué espera AMLO para desenmascarar a los responsables, o cuando menos decirles a los de su partido que pudieran estar metidos en el ajo que se vayan mucho al rancho de Palenque.

Claro, el Presidente afirma que las mujeres en rebeldía en la UNAM tienen toda la razón y le echa la culpa a los conservadores y, a ver, ¿quién lo saca de ahí? ¿Qué espera el Presidente para acabar con el desmadre en la UNAM? Hay Rector, pero no hay determinación. La autoridad está muerta de miedo, escondida tras el escritorio en un rincón.

Muchos planteles de la UNAM -12- sigue en paro. Insisto, muchas manos negras están metidas. Políticos del pasado, morenistas y prianistas. Manejar la UNAM trae poder. Es es el quid.

Esto se está convirtiendo en relajo. Pareciera un circo de dos pistas, donde todos los mimos quieren arrancar los más estruendosos aplausos. En una, los “chairos”, y en la otra, los “fifís”. En la pista de los chairos a JAIME BONILLA VALDEZ, gobernador de Baja California, ahora quiere rifar la casa de gobierno. Por favor, ya bájenle. El país requiere que sea gobernado con seriedad. Ya estamos hasta la madre de “choros”.

El avión ya no se va a rifar, pero entre que se decidía que hacer con él pasaron más de cinco semanas de distracción. Finalmente, el sorteo se hará el 15 de septiembre a las 20:00 horas, en la Lotería Nacional. Lo que se sorteará será el valor de la aeronave -130 millones de dólares-, para lo cual se emitirán seis millones de ‘cachitos’ de 500 pesos cada uno. El sorteo será de 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. La recaudación alcanzaría los tres mil millones de pesos, de los cuales 400 millones de pesos irán a la Fuerza Aérea Mexicana, para el mantenimiento del avión, y la cantidad restante será usada presuntamente para la compra de materiales y equipos médicos.

Como este tema parece ya agotado, viene otro que el Presidente ha sacado de su manga: El de suprimir los llamados “puentes”. Y entre los que están a favor y los que están en contra, nos llevará un mes, cuando menos, de distracción, bromas y memes.

La cosa es que los asuntos graves del país –la crisis en el sistema de salud, entre otros- se pierdan tras las cortinas de humo que el Presidente crea de manera genial.

EN ESTOS DÍAS, tener cuando menos una pistola en casa o en el auto, nos hace sentir menos vulnerables. Claro, en el supuesto de que el asaltante nos dé chance de dispararle primero o sin que lo espere. La inseguridad, la violencia y la impunidad son, aparte de las ocurrencias y gracejadas, el principal problema de LÓPEZ OBRADOR, pero prefiere ignorarlo.

la corrupción no se ha acabado, que no se engañe. Los delincuentes usan una puerta giratoria que les permite salir en cuanto entran a la cárcel. Ya sea por la policía, ya sea por los jueces, los criminales se ríen sonoramente de las denuncias, de las aprehensiones, de las cámaras escondidas, de las detenciones in fragranti.

El “Lunares”, cabecilla del Cártel de la Unión de Tepito, fue liberado la madrugada del sábado pasado por la juez Federal BEATRÍZ MOGUEL, así como de sus dos cómplices, capturados el pasado 31 de enero en Hidalgo, supuestamente por contradicciones en el informe de su detención. Por fortuna fue detenido en las afueras del Reclusorio, cuando alguien en el gobierno o en la judicatura se dio cuenta de la horrenda metida de pata.

El pasado 22 de octubre, en Tepito, policías detuvieron a 32 personas, pero horas más tarde 30 fueron liberadas por el juez FELIPE DE JESÚS DELGADILLO PADIERNA (el mismo que metió a ROSARIO ROBLES a la cárcel), por no contar con las pruebas suficientes en su contra, a pesar de las evidencias de drogas, armas y vehículos incautados. El operativo tenía como objetivo el arresto de “El Lunares”, pero hay informes que dicen que aquel escapó por un túnel de la maraña de agujeros que comunicaba la bodega con varias vecindades y hasta un “altar” de la Santa Muerte donde se sacrificaban animales y hasta seres humanos.

POR OTRO LADO, la compañera de ANTONIO YÉPEZ (a) “El Marro”, el delincuente que, con su banda, el Cártel de Santa Rosa de Lima, trae en jaque a Guanajuato y que tuvo la osadía sentenciar a muerte al propio Presidente, fue liberada. Karina “N”, ‘El Marro’ fue puesta en libertad por un juez, luego de que se determinó que su detención realizada en Celaya, Guanajuato, había sido “ilegal”. Sin embargo, en la casa se decomisaron cuatro armas de fuego: dos, calibre 9 mm; una AK-47 y un rifle calibre 270; además de 800 cartuchos útiles de diversos calibres, cuatro cargadores abastecidos, dos portafusiles y dos artefactos explosivos metálicos. También aseguraron tres chalecos antibalas; dosis de drogas; tres vehículos con números de identificación alterados y más de 69 mil pesos en efectivo.

EN OTROS TIEMPOS la boda en Culiacán de ALEJANDRINA GISELLE GUZMÁN ZALAZAR, hija de JOAQUIN GUZMÁN LOERA "El Chapo", con EDGAR CÁCERES, sobrino de BLANCA MARGARITA CÁZARES SALAZAR, la "Emperatriz del narco", señalada por EU como presunta operadora financiera de "El Mayo" ZAMBADA, hubiese sido en el más grande secreto, pero ahora fue pública en la Catedral de la capital sinaloense, donde miembros del Cártel de Sinaloa y familiares de los novios acordonaron con cinta amarilla alrededor del templo. Signo de los tiempos. Dato curioso: La diócesis de Culiacán la encabeza el Obispo JONÁS GUERRERO CORONA, ex secretario particular del Cardenal NORBERTO RIVERA CABRERA.

DE COSAS CONSTRUCTIVAS, la productora privada de leche Pradel, acaba de poner en marcha con su patrocinio en la televisión y la radio de la entidad, la campaña “Primero Chiapas”, invitando a los chiapanecos a consumir lo que el estado produce. Bien, bien.