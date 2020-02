Palabrerío

A propósito del día del periodista que se celebró el mes pasado, y que algunos políticos les festejaron en gratas convivencias culinarias, les comparto un pequeño fragmento del libro Prensa Vendida, del periodista Rafael Rodríguez Castañeda, egresado de la UNAM y redactor de la revista Proceso.

Los periodistas no escriben para consumo de los lectores o para orientar a la sociedad, sino para ser leídos por los hombres del poder y sus colegas de mayor rango en el panorama informativo. Si en el Siglo XIX el periodismo era de opinión más que informativo, hoy el periodista informa opinando, enviándole un mensaje obvio o críptico a un político o a un alto funcionario. Quienes han llevado a la exageración este panorama son los columnistas y los articulistas de fondo, quienes trabajan frecuentemente para los políticos en función y para los candidateables. Aún publicaciones periodísticas de gran “prestigio”, han caído en la tentación de dialogar exclusivamente con el poder. El precio de tal aberración, entonces, es un escaso éxito periodístico, que es diferente a tener éxito comercial, la credibilidad que se le tiene a los diarios es igual de baja que la que se les tiene a los políticos. Decir que un diario mexicano de circulación nacional está respaldado por un tiraje de 300 mil ejemplares al día, digamos, es una temeridad, porque no se sabe cuántos de sus lectores creen en las afirmaciones que hacen sus apologistas del poder en turno, o si leen más las páginas policiacas, deportivas y de espectáculos que la sección de los artículos de opinión. Hoy nos enfrentamos día a día a la exigencia popular, expresada lo mismo en Chiapas que en Baja California o en Guerrero y Oaxaca, sin olvidar la ciudad capital, de que el periodismo sea un actor fundamental de la democracia. Es por ello que los medios deben participar todavía con mayor fuerza en el quehacer crítico de la vida pública. Hay que dejar de lado filiaciones partidistas y el servilismo, que el interés fundamental sea cada uno de los mexicanos y no los partidos políticos o los gobernantes, pues no por el hecho de serlo cuentan con la razón. De lo contrario, los diarios seguirán teniendo menos lectores de sus secciones políticas, las formas más estúpidas de la televisión triunfarán, los programas radiofónicos más enajenantes dominarán y de esta manera los medios no serán una gran aportación al cambio democrático que desea una sociedad que ha padecido por años la supeditación a los políticos y al autoritarismo gubernamental de los partidos en el poder. La consecuencia sería que los medios de información tradicionales sucumbieran ante la veracidad y rapidez de la información que se puede encontrar en las redes sociales, en las cuales se ha divulgado información que los medios y el gobierno han tratado de minimizar u ocultar.

