Este año, la mexicana Yalitza Aparicio no asistió a la ceremonia de los premios Oscars, sin embargo, esto no fue un impedimento para que no brillara en una de las after parties que se organizaron en torno a la premiación de la Academia.

Aunque la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, no desfiló por la alfombra roja de los premios, sí derrochó estilo en la exclusiva fiesta que organiza Vanity Fair.

Yalitza apareció frente a la prensa con un imponente vestido de Nanaz con lentejuelas rojas y detalles florales, y completó el look con elegantes zapatos negros con un detalle en brillantes en el empeine. Para rematar, recogió su largo pelo en una coleta. Fue a través de Instagram que Yalitza dio un breve adelanto de su asistencia a esta celebración con un video captado desde la terraza del hotel en Los Ángeles, donde comenzó a alistarse para la celebración.

Yalitza posó por la alfombra de la fiesta a un lado de grandes figuras de Hollywood, entre ellas la modelo Heidi Klum.

Aunque la intérprete no compartió detalles de la fiesta a la que asistió, fue gracias al joven actor Azhy Robertson, quien publicó una foto con la mexicana, que sabemos que estuvo conviviendo con las estrellas de Hollywood.

"Es un honor conocer y conversar con Yalitza Aparicio, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, nominada por la Academia, por su trabajo en Roma", escribió el actor, quien es parte del elenco de la cinta Historia de un matrimonio de Netflix.

El año pasado, la actriz mexicana estuvo galardonada a un Oscar en la categoría Mejor actriz por su participación en la película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón.

Si bien no se llevó el premio, su paso por los Oscar la catapultó a la fama internacional, haciéndola asistente imperdible de este tipo de entregas, donde ya es una personalidad muy consentida.

Momentos después compartió una imagen en la que se le ve muy sonriente festejando el triunfo del director surcoreano, acompañada de su gran amigo, Nicolás Celis