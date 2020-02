Punto de vista…

Aprendí que el oraje no era la usencia de miedo, sino el triunfo sobre él, el valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor: Nelson Mandela.

El 30 de enero, Antonio Helguera Jiménez y sus aliados, registraron la “ausencia legislativa” en el acto conmemorativo del 170 Aniversario de la Instalación del Congreso Constituyente, que marcó una evidente división entre la fracción morenista y su desacuerdo por el arrebato de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), auspiciado por el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

La ausencia legislativa se generó, no porque haya asistido el gobernador Héctor Astudillo Flores, sino porque consideraron que el “albazo” para designar al nuevo coordinador de la Jucopo no se dio en una sesión plenaria y que sólo obedeció a una “práctica corrupta” por el sistema legislativo, que ahora tiene el control.

Lo difundido por el diputado morenista y ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Antonio Helguera Jiménez, está generando un “boquete” a la estructura morenista, no sólo por lo sucedido en el Congreso, sino por los recorridos que está haciendo por las distintas regiones de la entidad.

Las convocatorias de unidad y el acercamiento que tiene ahora en la estructura morenista está emitiendo señales de no estar solo y ante la situación interna que se vive en el partido guinda, seguramente dará algunas “sorpresas”. El hecho de que Luis Walton se viera cerca en una de las reuniones de Helguera tiene mensajes y pudiera decirse que ahí está la “línea”.

Hasta ahora, nada se asegura de cómo serán los procedimientos para la designación de los candidatos de Morena en cuanto a género se refiere, porque si hubiera ya una determinación, Soledad Hernández Mena y Adela Román, nada tendrían que hacer o viceversa con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Félix Salgado Macedonio y Luis Walton.

Esta situación los mantiene en la incertidumbre, no porque no puedan afianzar sus proyectos, sino porque la nueva dirigencia nacional morenista será la que meta mano y si es así, uno de los 100 aspirantes morenistas pudiera surgir, incluso, hasta Helguera Jiménez pudiera saltar a la palestra, aun cuando éste dice que no está en su prioridad dicha aspiración.

Lo que sí es evidente, es la gran división interna en el Poder Legislativo y como cada cual tiene su parcela, difícilmente podrán sumarse a las coincidencias de unidad, sin embargo, si logran superar ese simple detalle estarán un paso adelante, pero si no, pudiera sintetizarse la frase del cronista deportivo: la tenían, era suya y la dejaron ir. En fin es un simple punto de vista.