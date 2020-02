Fuerzas Armadas permanecen leales ante los cambios: Sedena

Ciudad de México, Febrero 8.- Las Fuerzas Armadas se mantendrán leales ante los cambios y a la voluntad democrática de la sociedad, afirmó el teniente historiador Ambrosio Manzanares Juárez, integrante de la Dirección General de Archivo e Historia, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



"Seguimos respaldando nuestra lealtad a las instituciones legalmente constituidas, este Ejército nace del pueblo, está formado por población que conoce la historia, que ha vivido parte de los hechos históricos y que se mantiene ahí, leal, a los cambios que se generen en la actualidad”, afirmó el historiador militar.



El teniente Manzanares Juárez explicó que este compromiso por parte del Ejército nació hace 107 años durante el cuartelazo fraguado por los mandos militares de la época en contra del presidente Francisco I. Madero y la incipiente democracia mexicana.



"En esa época se sublevaron generales, como el general Bernardo Reyes, el general Félix Díaz, querían establecer otro tipo de gobierno, entonces el riesgo era que si triunfaban ellos podían derrotar al presidente Madero.Pero, en este caso, resalta la participación de los cadetes del Colegio Militar que apoyan a Francisco I. Madero y lo trasladan del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional”, explicó el historiador militar Manzanares Juárez.



Este pasaje histórico, conocido como la Marcha de la Lealtad, marcó en ese momento la defensa a la institución presidencial, amenazada por el general golpista Victoriano Huerta, y que dio pasó a la llamada Decena Trágica que concluyó con la muerte del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.



La cadete del tercer año de Zapadores, del Heroico Colegio Militar, Wendy Michel Lemus Orihuela, participará por segunda ocasión en la ceremonia conmemorativa de este pasaje histórico.



"La Marcha de la Lealtad yo la conocí más cuando era niña por la escuela, más que nada por la historia en la primaria y en esa época que se lleva la historia. En ese momento no me imaginaba gran cosa, más bien me fui adentrando en este concepto cuando entré al Colegio Militar”, comentó la cadete.



Este viernes, con otros integrantes del plantel militar, se ensayaba la ceremonia que será encabeza el próximo domingo por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Significa un orgullo porque nos representa a todos como mexicanos, ya que es algo que refrenda nuestra lealtad hacia nuestro gobierno, hacia las instituciones que son parte de nosotros, ya que nosotros como servidores públicos siempre vamos a estar siguiendo a nuestra patria, por este motivo nos sentimos orgullosos”, dijo la cadete Lemus Orihuela.