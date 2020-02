Estado de bienestar si se hacen leyes los programas sociales: Obrador

Querétaro, Qro., Febrero 6.- Durante la ceremonia conmemorativa por el 103 aniversario de la Constitución política, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que elevar a rango constitucional los programas sociales, en especial el derecho del pueblo a la salud, significará el establecimiento de un auténtico estado de bienestar en el país.



“Que estos derechos se eleven a rango constitucional, esa es la reforma pendiente que estoy seguro que en este periodo va a discutirse y, en su caso, aprobarse en el Congreso, y esto va significar el establecimiento de un auténtico estado de bienestar”, aseguró.



Al exterior, el mandatario sostuvo que se defendió la soberanía en la reciente negociación del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC), entre México, Estados Unidos y Canadá, especialmente lo que tiene que ver con el petróleo. También aseguró que no va a “ir por todas” las causas para potenciales pleitos con el Presidente Donald Trump.

“Por eso hablamos de respeto mutuo y no vamos a estarnos peleando por gusto, no vamos a ir a todas, vamos a las que signifique realmente hacer valer nuestra independencia, nuestra soberanía, lo que es México: país libre y soberano”, expresó.



En el tratado de libre comercio, dijo, se logró eliminar el capítulo o el proyecto original que contemplaba comprometer nuestro petróleo y los recursos energéticos de México en una especie de un manejo de conjunto de los países de América del Norte.



“Se eliminó ese voluminoso capítulo y quedó en el tratado dos o tres renglones donde se reafirma la soberanía de nuestro país, el dominio de la nación sobre los recursos naturales, en particular del petróleo”, señaló.



La mención a ese punto le valió el presidente el aplauso de los asistentes al Teatro de la República, el sitio donde fue promulgada la Constitución el 5 de febrero de 1917.

También se escucharon las palmas, en particular de legisladores de su partido y miembros del gabinete, cuando se refirió a la reforma que eleva las penas de los delitos electorales .

Fue hasta el último minuto de su mensaje - emitido también frente a una veintena de gobernadores - cuando habló de la relación con el vecino país del norte y su Presidente, incluso desde tiempo de transición de gobierno, donde hubo momentos de tensión y amenazas de ruptura de pláticas.



“Y quiero aquí decir, en este teatro de la República, por la importancia que tiene el que se haya logrado lo que se planteó, de la parte de México, quiero decir que se reiniciaron las pláticas, la negociación del tratado, luego de una consulta al presidente Donald Trump y, aunque parezca increíble, él fue respetuoso de nuestra soberanía”, dijo.

AMLO ve en reformas contra corrupción ‘nueva Constitución’



López Obrador afirmó que las reformas contra la corrupción impulsadas por su administración pueden considerarse una “nueva Constitución” dentro de la carta magna de 1917.

Sobre las reformas que han sido aprobadas, señaló que estas “han atendido la necesidad de cambio”.



Entre las reformas que, recordó, se han consolidado en su administración, enlistó la que contempla como delito grave a la corrupción, “que no lo era, aunque parezca increíble, en nuestro país donde imperaba la corrupción, el que robaba presupuesto no podía ser juzgado por hechos de corrupción o podía ser acusado, pero tenía derecho a obtener la libertad con una fianza”.

"Esto se modificó y fue algo muy importante, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, afirmó.