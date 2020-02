Muere Kirk Douglas

Kirk Douglas, considerado de las primeras superestrellas en Hollywood, murió hoy a los 103 años; así lo confirmó su hijo Michael a través de un comunicado de prensa. Al actor, que había sufrido un derrame en 1996 —pero mantuvo una salud aceptable desde entonces—, le sobreviven su esposa Anne Buydens, de 65 años, y sus otros dos hijos: Peter y Joel; Eric murió el 6 de julio de 2004.

"Es con gran tristeza que mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a los 103 años. Para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada de las películas, un humanista cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos "

Expresó Michael en el texto, en el que agregó que a diferencia del público, para él y sus hermanos Kirk "era simplemente nuestro papá; para Catherine un maravilloso suegro, para sus nietos y bisnieto, su amoroso abuelo, y para Anne un esposo maravilloso. La vida de Kirk fue bien vivida y deja un legado en el cine que perdurará en las generaciones venideras.

"Y una historia como un reconocido filántropo que trabajó para ayudar al público y traer la paz al planeta", abundó el protagonista de Avengers: Endgame, quien remató el comunicado (publicado en su cuenta de Instagram) con un sentido mensaje: "Permítanme terminar con las palabras que le dije en su último cumpleaños y que siempre serán ciertas. 'Papá, te quiero mucho y estoy muy orgulloso de ser tu hijo'".

Kirk Douglas nació en Nueva York, en 1916. A lo largo de su prolífica carrera logró obtener papeles que marcaron la historia del cine como al esclavo Espartaco, bajo las órdenes de Stanley Kubrick, hasta el complejo pintor Vincent van Gogh, en la película Sed de vivir (1956), al lado de Anthony Quinn, James Donald, Pamela Brown, Jill Bennett, Everett Sloane y Henry

Daniell. Recibió su primera nominación al Premio de la Academia en 1950 por Champion, en 1953 alcanzaría otra por The Bad and the Beautiful, un cruento retrato de Hollywood. Recibió un Oscar honorario en 1996, por celebrar 50 años como una fuerza creativa y moral en la comunidad cinematográfica.

Tras su negativa de filmar secuelas y a medida que la salud de Kirk le impidió regresar a los sets de filmación dedicó su vida, al lado de su hoy viuda, Anne Buydens, a actividades de carácter social, y dejó en claro que gran parte de su herencia quería que fuera donada a obras de caridad a su muerte.