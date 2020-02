Revista de la Semana

HOY, 5 de Febrero, como cada año, en todo el territorio nacional se llevan a cabo ofrendas florales, programas cívicos y fervorines patrióticos en honor del Varón de Cuatro Ciénegas, exaltando hasta el máximo su virtudes, sus aciertos, su acciones de héroe preclaro y de una manera particular su iniciativa en la realización de las Leyes liberales que rigieron y siguen vigentes, aunque muy parchadas, en nuestro país.

Todos a una cantan alabanzas, todos a una baten plumas, todos a una lanzan vítores en honor de los constituyentes de 1917, pero de una manera especial para don Venustiano Carranza. Y claro que esto es bueno, loable, muy bueno que sea así; nada más que don Venustiano ya está muerto, nada más que don Venus ya no escucha físicamente estas loas, nada más que don Venus no tiene la tristeza de ver cómo estas leyes luminosas y patrióticas, son burladas, son violadas, son mancilladas, son manchadas por los actuales administradores de la justicia.

¿Para qué hablar de los héroes dormidos? ¿Para qué exaltar tanto sus méritos patrióticos con las palabras, si con los actos, las acciones, las declaraciones y los hechos de quienes hablan son la antítesis, son el reverso de la medalla? ¿Por qué se habla de grandeza humana, de visión luminosa de los héroes, si con nuestra conducta, con nuestros hechos, con nuestros actos estamos diciendo todo lo contrario?

Bueno sería que antes de ir a lanzar a los aires las palabras sonoras, primero hicieran una reflexión, un examen de conciencia esos señores jilgueros y que después de analizar su interior y entonces sí desgranaran sus elogios, pero conscientes de que no se están burlando del pueblo.

Las palabras, por hermosas, por dulces, por floridas que sean, nunca llegan a ser hechos; y precisamente hechos son los que necesita el pueblo; no necesita de que se hable de pasados gloriosos; no, necesita de que en la actualidad las leyes sean puestas en práctica y para bien de los ciudadanos. No quiere floridos discursos o mensajes vacíos, ni lecciones de la historia, no; lo que quiere el pueblo es justicia a secas. Y la justicia no la consigue no la consigue con discursos patrioteros.

Y es que el cronista leyó el panegírico de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte: “se conmemoran 103 años de la Constitución: una constitución viva y dinámica que a lo largo de su historia ha recogido las exigencias de una sociedad ávida de libertad, igualdad, justicia y bienestar…” el cronista pregunta: ¿en qué planeta habita el Magistrado? Porque el mismo magistrado no hace mucho reconoció que en el Poder Judicial hay corrupción. Por fin… Ésa es la incongruencia a que me refiero.

Es necesario que los señores encargados de impartir la justicia y de aplicar la ley, únicamente, sean congruentes, rectos en la aplicación de las leyes que los constituyentes crearon para bien de la familia mexicana.

Cuando tal cosa sea y hagan, entonces no se necesitará discursos, porque con su conducta, con sus hechos hablarán más elocuentemente y honrarán verdaderamente a estos altísimos hijos de la Patria.

& & &

Hace 60 años, procedente del Tejocote, municipio de Malinaltepec, llegó a la casa un niño, sin más bagaje que su entusiasmo, encontrando refugio en la familia. Realizó sus estudios elementales y con visión de progreso hizo estudios para recibirse de técnico soldador. Gracias a esa modesta carrera pudo formar una familia y de una manera responsable le dio casa, vestido y sustento. Él, a pesar de que inició una nueva vida familiar, hace 30 años dejó la casa, pero nunca a mi familia, pues era el ángel de la guarda de mis hijos.

La terrible sorpresa que nos produjo el fin de semana su muerte, cuyos restos llevamos al viejo cementerio, nos causó una impresión tan profunda, tan dura que nos hallamos todavía bajo su dominio, embarga nuestra ánima una especie de atonía, somos presas del estupor.

Venancio Ranulfo Guzmán, era muy querido de sus compañeros de trabajo de la SCT por sus cualidades de buen amigo, de hombre dispuesto a desarrollar toda labor que se le encomendara y por su modestia que rayaba en humildad. Por eso en su sepelio, no sólo sus compañeros, sino hasta sus jefes se trasladaron desde Chilpancingo para acompañarlo hasta su última morada.

Tendría sus debilidades, como todo ser humano, pro todas las virtudes y gracias que hacen amable a un hombre en la tierra.

Nosotros guardaremos con cariño su memoria, bendeciremos su nombre y lo colocaremos entre los de tantos mártires anónimos que se han sacrificado en aras de sus semejantes.