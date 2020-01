Las diferencias políticas no son un obstáculo para gobernar: Astudillo

Acapulco, Gro., Enero 30.- El gobernador Héctor Astudillo Flores hizo un llamado conciliador a los aspirantes a ocupar alguna candidatura a la gubernatura en la elección de 2021, que acudieron a la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Grupo ACA.

Ante el delegado federal Amílcar Sandoval Ballesteros; el ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto; la actual presidenta municipal, Adela Román Ocampo; el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, así como integrantes de esa organización, invitados y miembros de su gabinete, indicó que las diferencias políticas no son un obstáculo para gobernar, sino la posibilidad de intercambiar ideas para mejorar la ruta de trabajo.

“No solamente hay que prepararse para querer ser, hay que saber ser, intentar ser de la mejor manera y hay que prepararse también para ya no ser. Yo estoy preparado para eso, porque considero que mi trabajo será todo lo que me mueva todos los días”, expresó. Destacó que como gobernador no se confrontará con los problemas ni con quienes los busquen, pues la adversidad en la política “es una oportunidad para ser mejor”, lo mismo que las derrotas, las cuales lo mantienen con los pies sobre la tierra.

Respecto a la controversia que despertó la presencia de los delegados federales en las mesas de coordinación para la Construcción de la Paz en otras entidades del país, Astudillo Flores ratificó que en Guerrero hay acuerdos con el delegado federal Amílcar Sandoval Ballesteros, quien también acudió como invitado al acto. “Nosotros le dijimos al presidente que aquí nos ponemos de acuerdo”, afirmó.

“En Guerrero ya tenemos muchos problemas como para que nos andemos peleando”, advirtió. Adelantó que se acercan tiempos difíciles, no obstante, consideró que con las coordinaciones municipales habrá menos problemas de inseguridad.

“En mi quinto año como gobernador trataré de tener los pies sobre la tierra, ser enemigo acérrimo de la soberbia, de la torpeza y del mal humor como gobernante. Estoy comprometido con Guerrero y estoy muy comprometido con Acapulco”, enfatizó. Antes, Héctor Astudillo hizo un recuento de las escuelas construidas en Acapulco, las calles pavimentadas, las intervenciones del gobierno estatal en servicios para el puerto y los avances en seguridad.