Condiciones para la 4T en Guerrero: alianza con el pueblo

La concepción original de MORENA como partido, es ser una instrumento del pueblo. Desde siempre, su fundador, el actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador lo concibió como un partido abierto a todos los sectores, a todas las creencias, que coincidieran en los principios de justicia, de igualdad, de libertad, de honestidad, de respeto a los derechos humanos, a los derechos de los grupos sociales vulnerables, a proteger el medio ambiente, que coincidieran en luchar por la vía pacífica-democrática en el cambio de régimen para instaurar la Cuarta Trasformación de México.

1.- Para poner en practica el proyecto ideológico, político y su programa, MORENA se plantea conquistar el poder político a través de las elecciones auténticas, democráticas, del voto libre y efectivo. La contienda presidencial del 2018 fue un muy buen ejemplo de cómo MORENA y su candidato AMLO construyeron la más amplia alianza popular, con todos los sectores del país, con los partidos PT y PES, pero fundamentalmente con el pueblo. El resultado fue muy exitoso y por ello se ganó la presidencia de la República, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, la mayoría de los congresos de los Estados, y de las gubernaturas en disputa. Es claro que hubo condiciones favorables como la enorme corrupción, la inseguridad y un gran liderazgo de AMLO.

2.- En razón de que consideramos que el proyecto ideológico y político de MORENA es la mejor alternativa para el país, este se debe implementar en todos los espacios territoriales de poder, ahora estatales y municipales.

En el contexto del proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Guerrero, en donde se renovará la gubernatura, nueve diputaciones federales, el Congreso Local y todos los Ayuntamientos, y con el objetivo de um cambio de régimen en nuestra entidad, lo aconsejable es replicar aquí la experiencia y la política de alianzas que ya dio excelentes resultados en el 2018, con sus particularidades locales.

En consecuencia –se tiene que procurar la máxima unidad interna de la cual ya escribí en el artículo anterior- se debe mantener esencialmente la más amplia alianza popular, en donde se incluyan a todos los sectores, organizaciones civiles, sociales, campesinos, trabajadores, colonos, amas de casa, estudiantes, profesionistas, artistas, pequeños comerciantes, empresarios, y [email protected] demócratas, liberales y progresistas que coincidan en el Proyecto Alternativo para instaurar la 4T en Guerrero.

3.- En lo que concierne a los partidos políticos, es conveniente asegurar una alianza con el Partido Encuentro Solidario -antes social- que perdió su registro en el 2018, pero que ahora con sus mismas bases electorales ha reunido los requisitos para competir en el 2021. Si bien es cierto que la ley no permite a los partidos que compiten por primera vez formar parte de coaliciones, de facto y con imaginación política se puede construir una alianza.

En el caso del Partido del Trabajo -PT-, en el 2018 a nivel federal sí se concretó la alianza, pero a nivel local no se logró, ahora es necesario hacer todos los esfuerzos para acordar una coalición, además hay que promover alianza con otros partidos que ya a nivel nacional apoyan la 4T y con los cuales se han realizado acuerdos en elecciones locales en el 2019.

4.- En lo interno, las diferencias que existen en instancias como en las fracciones parlamentaria de MORENA en el Congreso del Estado y en el Cabildo de Acapulco, deben resolverse lo más rápido posible mediante acuerdos básicos preferentemente de consenso o en su defecto a través de decisiones democráticas incluyentes, en donde [email protected] se sientan representados y tomados en cuenta; no hay que entretenerse en diferendos internos porque quitan mucho tiempo y se transmite una imagen de conflicto y desconfianza que a los electores no les gusta y luego castigan en la jornada electoral. Por el contrario, hay que impulsar agendas legislativas y reglamentarias que recojan las demandas populares con el objetivo de mantener y acrecentar la confianza de los votantes. Y en el caso de los gobiernos municipales, dar buenos resultados en su gestión administrativa.

5.- En el caso de los denominados “externos” MORENA permite en sus estatutos que puedan participar como aspirantes a cargos de elección popular; quienes de manera genuina quieran apoyar la 4T en Guerrero, deben ser bienvenidos, por ética política deben hacerlo por convicción no necesariamente a cambio de candidaturas, de las cuales no están excluidos, salvo quienes hayan cometido actos probados de corrupción y/o de violación a derechos humanos. Lo que debe cuidarse, es que los externos no intervengan en asuntos que son estrictamente competencia del partido, ni que haya militantes, dirigentes o representantes populares que abran la puerta para ello, Y claro, la inmensa mayoría de candidaturas, deben ser para sus fundadores, quienes desde un principio tomaron la decisión de construir este proyecto y para quienes posteriormente se han afiliado.

Así, con la mayor unidad interna, con la alianza popular, acuerdos con los partidos políticos coincidentes, y con un buen programa de gobierno, MORENA se enfilará a gobernar Guerrero en el 2021 y a instaurar la la Cuarta Transformación en nuestro Estado.