Asunto de Morena, ‘no me corresponde’: AMLO

Ciudad de México, Enero 28.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a dar un posicionamiento por las diferencias que existen en Morena, instituto político que él fundó.

"Nada, silencio, no me corresponde, no tengo porque participar en eso, deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias por la democracia. Antes el presidente era el jefe político que lo llevaba a la Presidencia y él decidía, ahora ya no”, expresó en su conferencia de prensa matutina.



De acuerdo con el titular del Ejecutivo, la vida interna del Morena corresponde solo a su militancia. Aseguró que sigue en el partido, pero tiene licencia, pues dijo que ahora representa todos los mexicanos.



Indicó que el presidente de México ya no da línea a los partidos, “la línea es que ya no hay línea”.