Por acuerdo de Cabildo, reestructuran la Secretaría de Desarrollo Social

Iguala, Guerrero, Enero 27.- Por acuerdo del Cabildo de Iguala, se llevó a cabo la reestructuración de la Secretaría de Desarrollo Social, donde diferentes direcciones fueron separadas de esta Secretaría para que formen parte de otras, según su rubro de acción.



Al respecto, la encargada de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social de Iguala, Concepción Luna Ortiz, dijo en entrevista; “como es notable, cada administración tiene sus características y sus estrategias para realizar los trabajos, de manera que el Cabildo de esta administración que preside, Antonio Jaimes Herrera, decidió hacer una reestructuración organizacional, en el organigrama”.



Explicó la funcionaria municipal; “de tal manera que, se fusionaron algunas Direcciones. En la administración pasada existían las Direcciones de la Pérgola, del Ferrocarril, la Dirección de Actividades Cívicas y de Educación, éstas se fusionaron en una sola Dirección: la Dirección de Educación y Actividades Cívicas, de la cual es responsable la maestra, Aida Melina Martínez Rebolledo”.



Agregó la entrevistada, “otra que también se fusionó, fue la de Cultura, donde también estaban involucradas las direcciones del Ferrocarril, Educación y Cultura, y ahora al fusionarse solo es la Dirección de Cultura, que fueron los primeros cambios que se dieron, posterior a ello, el Cabildo determinó, que se retiraran de la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección de Ecología, que pasó a ser parte de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Rural”.



Asimismo sostuvo Luna Ortiz; “también dejaron de pertenecer a la Secretaría de Desarrollo Social, las Direcciones del Instituto de Atención para los Adultos Mayores (INAPAM), Prospera y la Dirección de Atención a Migrantes, las cuales forman parte ahora de Programas Sociales, de tal manera, que en esta Secretaría solo quedaron las direcciones de Educación y Cultura, Deportes, la Dirección de la Mujer, de Grupos Vulnerables, (que era de Discapacitados) de la Juventud y de Atención a los Indígenas”.



Por otra parte destacó; “en relación al Plan de Trabajo de esta Secretaría, no lo hacemos, más bien, las Direcciones tienen su Plan de Trabajo, su planeación, nos lo dan a conocer, y recordemos que ahora en los nuevos lineamientos administrativos, nos señalan que no solamente debemos tener objetivos, sino, también metas y deben de estar calendarizados de tal manera, que nosotros nos proponemos metas por mes, no por año, la entregamos para que no estemos sujetos a sanciones administrativas, nosotros hacemos el concentrado de todas las Direcciones y como responsables lo entregamos donde corresponda”, consideró.