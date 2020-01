Se reúne CDE del PRI con la clase política de La Montaña, en Tlapa

Tlapa de Comonfort, Gro., Enero 27.- El presidente del CDE del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, acompañado por el delegado del CEN, José Marco Antonio Olvera, así como por secretarios del Comité Directivo Estatal, sostuvieron una reunión con la clase política de la región de La Montaña en Tlapa de Comonfort, en donde presentaron los resultados del Programa Nacional de Afiliación y Refrendo de la Militancia e informaron sobre la calendarización de la renovación del Consejo Político Estatal, los Consejos Políticos Municipales, los Comités Municipales y Seccionales del partido, con miras al proceso electoral que arranca en septiembre de 2020.

El dirigente del PRI guerrerense, dijo tener buenas expectativas por los resultados alcanzados en la Jornada de Afiliación y Refrendo, pues se registraron poco más de 110 mil afiliados, que es la fuerza real del partido.

También, comentó la trascendencia de renovar los órganos deliberativos y de dirección estatal y en cada uno de los municipios, pues serán la base para enfrentar y conformar las plantillas de candidatos que representarán al PRI en las elecciones de 2021, con el ánimo de lograr la unidad y el consenso para ir con las y los mejores representantes a los comicios, en donde las mujeres tendrán el 50 por ciento de los espacios y el 30 por ciento para los jóvenes, como lo marcan los estatutos.

Y agregó, "porque ésta dirigencia que encabezo, abre sus puertas y da voz a la militancia en los espacios de deliberación, donde su participación se toma en cuenta para conciliar, proponer y elegir a quienes nos representarán en los comicios en que participará el PRI en el futuro, y los que elegirán a nuestros abanderados serán ustedes, porque así, unidos somos más fuertes y competitivos".

Albarrán, expresó un mensaje de ánimo entre la militancia por parte del Comité Directivo Estatal y los invitó a participar activamente en cada municipio, para formar parte de los respectivos consejos, pues de ésta manera su voz podrá ser escuchada y tomada en cuenta.

Finalmente dijo, que es tiempo de trabajar y fortalecer la unidad entre los priistas, dejar las simulaciones y lograr acuerdos reales, y para ello, habrá las reuniones que sean necesarias y volverá a visitar este municipio de La Montaña.

En esta reunión que resultó muy concurrida, estuvieron los dirigentes de los 19 municipios de La Montaña; los alcaldes de Copanatoyac, Jorge Aguilar; Tlacoapa, Alfredo Cantú; Tlalixtaquilla, Elpidio López y de Alpoyeca, Guadalupe Luna; el regidor de Tlapa, Modesto Rivera Rosendo; los ex alcaldes y ex diputados de Tlapa, Enrique Camarillo, Javier Jiménez Vásquez y Félix Ortiz Benavides; el ex alcalde de Olinalá y ex diputado, Eusebio González; los ex alcaldes de Tlapa, Antelmo Ávila; Huamuxtitlán, Arquimides Nabor; Cualác, Victorio Aburto y de Olinalá, Saúl Apreza Patrón; el ex diputado local, Raúl García Leyva; ex síndicos, ex regidores, ex presidentes de comités; el enlace político en la Montaña, Arturo Bonilla; el dirigente del Comité priista de Tlapa, Sergio Parra; la ex candidata a diputada, Rossy Mata; el presidente y secretaria general de la Red Jóvenes por México, Luis Olea Camacho y Vania Benítez Taboada; los secretarios del CDE, de Asuntos Indígenas, Javier Vázquez Ayala; de Operación Política, Juan Agama Montaño; el subsecretario de Registro Partidario, Tomás Mora Villanueva; el representante del PRI ante el INE, Cuauhtémoc Eugenio Rentería; el ex senador de la República, Sofío Ramírez Hernández; entre muchos otros.