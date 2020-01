Javier sicilia, invitación denegada

Entre proponer y resolver hay enorme diferencia. Es fácil lo primero y complicado lo segundo. No es sencillo ofrecer soluciones de consenso. Más claro, ser activista opositor, demandante de asuntos personales o colectivos justos, implica problemas y riesgos; pero menores a las dificultades del gobernante convencido u obligado a resolver. Respuestas espectaculares voluntaristas, resultan contraproducentes. Para entender la situación habría que imaginarse primero de un lado de la mesa, el de los reclamantes; luego ubicarse en el otro, del servidor público a quien se reclama. Ante la gama de exigencias por intereses sociales, económicos y políticos, no es sencillo encontrar el equilibrio al gobernar un municipio, estado o país.

Amén de la opinión de algunos, López Obrador está demostrando ser diferente. Hace dos años un presidente, sin consultar, nada más por sus pantalones, declaró la guerra a los narcotraficantes. Otro, seis años después, apoyándose solamente en un pacto con dirigentes del PRI, PAN y PRD, promovió reformas constitucionales lesivas al interés nacional. Los ciudadanos en general apenas conocíamos la opinión del presidente de la República en “los mensajes a la nación” que dirigían y en las entrevistas a modo que concedían a estrellas de ciertos medios comunicación (Adela Micha, López Dóriga, otros) y comentaristas que interpretaban y generalmente justificaban el accionar del régimen. Hoy, el contraste es notable. Todos los días de lunes a viernes, puntualmente a las siete horas, el presidente informa y responde, pacientemente, a veces durante dos horas, preguntas de los periodistas sobre los temas que estos quieren.

Antes, igual había que esperar que los miembros del gabinete informaran sobre algo que motivara fueran citados a comparecer en alguna de las cámaras del Congreso. Eso quedó rebasado. Cada vez que es necesario, a petición del presidente, acuden a las conferencias matutinas y, por supuesto, reciben los embates de los representantes de medios de comunicación. Por cierto, hay reporteros precisos, concisos y macizos. En cambio, las comparecencias ante legisladores duran horas y su efecto, más allá del show que llega a ocurrir, es discutible. Desde luego, demandas y manifestaciones de protesta ciudadana no han tenido pausa. Y todas son atendidas, encausadas a quien corresponde; incluso, algunas directamente por el propio AMLO.

Ciertamente, excepto las que motivaron una reacción presidencial inconveniente. Es el caso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El jueves 23 de enero salió en marcha de Cuernavaca con destino a Palacio Nacional y ayer, domingo 26, arribó a la Ciudad d México. Acompañado de Julián LeBarón, el senador Álvarez Icaza y varios colectivos que buscan a familiares desaparecidos, Javier Sicilia, principal promotor, quiere que el presidente los escuche, acepte su propuesta de justicia transicional integral y “ORDENE la puesta en marcha de una política de Estado que pacifique al país con verdad, justicia y dignidad”. No sé si entiendo bien; empero, dudo que la pacificación pueda darse por decreto, derivarse de una orden presidencial. Por demás, ha reclamado a AMLO haber olvidado la propuesta que le entregaron en septiembre de 2018, siendo presidente electo; cuestión que lo hizo afirmar: “este gobierno es igual o tal vez peor que los anteriores” (el de Felipe Calderón y Peña Nieto).

López Obrador reaccionó. Desestimó la marcha anunciada y anticipó indisposición de recibir él a la comisión que designaran: “¡Qué flojera!” “Imagínense, voy a estar esperando aquí, para que me sienten en el banquillo de los acusados”. “¡Qué barbaridad! Tengo que cuidar la figura presidencial”. Y Sicilia volvió a la cargada: “Si no quiere recibirme está bien, pero que escuche la voz, el reclamo social, del llamado a que unifique a la nación. No es tiempo de los megaproyectos, no nos sirven, nos están violentando más. Para el poeta activista y víctima de la violencia, lo importante es que haya verdad y justicia”. Propone, claro, un sistema de justicia con presupuesto suficiente coordinado por una comisión que considere la participación de lo que da en llamar “la reserva moral de la sociedad”: (o sea) miembros del Movimiento por la Paz, colectivos de víctimas y del EZLN.

Quien ha leído los artículos de Javier Sicilia, publicados en la revista Proceso, tal vez coincida con un servidor. En cierta medida refleja estar permeado por el pensamiento de Iván Íllich, polémico filósofo austriaco clasificado como anarquista y crítico profundo de las instituciones. Illich Plantea, incluso, la desescolarización de la sociedad; porque la escuela, en tanto institución, también es instrumento de manipulación, no de liberación. En agosto de 2018, Obrador invitó a Sicilia a trabajar en el equipo que estaba construyendo; quería seguramente que el poeta ayudara en el tema que le preocupa e interesa. Pero Sicilia denegó respondiendo: “Yo no soy el adecuado, soy mejor fuera, no soy un hombre disciplinado con las instituciones”. Lo que pasa, retomo lo que escribí al principio, es fácil proponer y exigir al gobierno escudándose en rol de simple ciudadano; resolver es distinto. Si hubiera aceptado el reto de alguna responsabilidad ayudaría formulando respuestas en lugar de andar marchando.