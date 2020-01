Papa recibe en audiencia al vicepresidente de EU

En un encuentro que duró casi una hora, el Papa Francisco conversó en el Palacio Apostólico del Vaticano con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, este viernes 24 de enero.

Acompañado de su mujer, el vicepresidente intercambió algunas palabras ante la prensa antes de dirigirse a una estancia aparte para mantener la reunión privada.

El vicepresidente trasladó al Pontífice los saludos del presidente Donald Trump. “Quiero extender saludos calurosos de parte del presidente Donald Trump que quedó muy satisfecho por su visita” en 2017, expresó. Al finalizar el encuentro tuvo lugar ante la prensa el tradicional intercambio de regalos.

El Papa Francisco entregó al vicepresidente Pence la medalla de San Martín y de su Mensaje para la Paz.

Pence, que proviene de una familia católica, regaló al Santo Padre una cruz y le agradeció la reunión, a la vez que le aseguraba que al recibirlo “me ha hecho un héroe”.

Sobre el contenido de la reunión privada, no ha trascendido ninguna información. Además, al no tratarse de la visita de un jefe de Estado o de Gobierno, la Oficina de Prensa no ha publicado ningún comunicado con información sobre el encuentro.

Mike Pence llegó a Roma procedente de Tel Aviv (Israel), después de haber participado en Jerusalén, junto con otros mandatarios, en un homenaje a las víctimas del Holocausto en el contexto del 75 aniversario de la liberación de los prisioneros del campo de exterminio nazi de Auschwitz.