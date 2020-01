Dialoga Astudillo con pobladores de Alcozacán; acuerdan levantar bloqueo

Chilapa de Álvarez, Gro., Enero 25.- En diálogo directo y de acercamiento, el gobernador Héctor Astudillo Flores acudió a la localidad de Alcozacán, en el municipio de Chilapa, para escuchar los problemas que tienen sus habitantes, pacificar la región para que regrese la armonía a estos pueblos, pero lo más importante, expresar su solidaridad con los deudos de las víctimas y llegar a un acuerdo para levantar el bloqueo que mantenían sobre la carretera Chilapa-Hueycantenango, que afectaba a miles de familias, comerciantes y transportistas.

Acompañado del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos, el secretario de Seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, el alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, el Ejecutivo guerrerense instaló una mesa de trabajo en la que autoridades comunitarias presentaron su pliego petitorio.

Durante el diálogo con pobladores náhuas, el gobernador Héctor Astudillo acordó acciones para reestablecer la armonía social y el tejido social, el respeto a los derechos humanos de los infantes y que sus familias los encaucen a la educación formal y levantar el bloqueo carretero que ahí mantienen desde hace siete días, luego del homicidio de 10 hombres el pasado 17 de enero en el camino a Mexcalzingo.

"La idea es tratar de colaborar y buscar la manera de evitar que siga la confrontación y aplicar los mecanismos que están a nuestro alcance para propiciar la pacificación de la región. Las cosas no pueden seguir así, humanamente no es posible aceptarlo", afirmó el gobernador ante autoridades de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF en Alcozacán y pobladores de 16 comunidades aledañas.

Astudillo Flores, indicó que es importante propiciar la pacificación de la región y regresar la armonía a los pueblos de Chilapa, por lo que se conformará una Mesa Regional de Coordinación en Chilapa, a fin de revisar de manera puntual y diaria la situación en este municipio, lo que permitirá tener en la mañana conocimiento y control de lo que sucede al rededor de Chilapa, con el conocimiento del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal pidió a los maestros y a los padres de familia, su apoyo para que los niños y jóvenes puedan continuar con su educación y sean respetados sus derechos y no permitir que tomen las armas. Y precisó: "Yo les pido a los maestros y a todos los padres de familia que colaboren para que, especialmente los niños, les demos otra orientación".

"El interés del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal y de todos es que cuidemos a los niños, yo les hago un planteamiento respetuoso, no voy a cometer ningún exceso aquí porque no es mi estilo, yo vengo con el propósito de ayudar y tratar de resolver un problema que a mí también me preocupa y me ocupa mucho, yo se los planteo como gobernador y como su amigo. Miren, los niños tienen becas, hay que hacer que vayan a la escuela, me van a decir, es que no hay clases, yo voy a ver que haya clases", puntualizó Astudillo Flores.

Acompañado por parte de su gabinete y por el alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, el presidente de la CEDH, Ramón Navarrete, el gobernador constató que los apoyos sociales y ayuda humanitaria destinadas a los habitantes de Alcozacán,

así como las acciones jurídicas para hacer justicia en el caso de lo que llamó el reprobable y cobarde asesinato cometido en días pasados contra 10 personas en el camino a Mexcalzingo.

En la mesa de trabajo, rodeada de decenas de familias y mujeres con vestimentas típicas y sin apartar sus tejidos de palma, el Gobernador Héctor Astudillo, acordó acciones coordinadas de seguridad en Chilapa, luego que el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, destacó la presencia de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Defensa Nacional de manera fija en puntos estratégicos en la localidad.

Portillo Menchaca, explicó que este despliegue se realizará en toda la zona de manera alterna entre las tres instituciones de seguridad federal y estatal, además de reforzar la base de operaciones instalada en Rincón de Chautla para atender de forma paralela la problemática en Tua con vigilancia móvil de Chilapa hasta Hueycantenango y los habitantes puedan transitar de forma segura por esta ruta cubriendo las necesidades de seguridad inmediata.

Entre otros acuerdos, se destacó que serán repuestas las dos camionetas afectadas en los hechos delictivos ocurridos el 17 de enero, así como la reposición de los instrumentos musicales.

Tras el encuentro, con un fuerte aplauso, los pobladores, hombres y mujeres, así como las autoridades comunitarias representadas por David Sánchez Luna, coordinador regional de la CRAC PC-PF, agradecieron la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores y de funcionarios de los tres niveles de gobierno.

También estuvieron en esta comunidad de Alcozacán, el inspector general de la Guardia Nacional, Coronel Gilberto Crisóstomo Alvarado; así como representantes de la Guardia Nacional y de la 35/a. Zona Militar de la Defensa Nacional, entre otros.