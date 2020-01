Averígüelo Vargas

Rechaza gobierno estatal que se utilice a niños como policías comunitarios.

—Repliegan policías a padres que exigían medicinas para sus hijos con cáncer.

Definitivamente resulta inadmisible que en una comunidad de Chilapa se pretenda usar a niños de entre 8 y 12 años de edad como integrantes de las policías comunitarias y armarlos para que supuestamente hagan frente a los sicarios de los grupos delincuenciales que atacan, afectan y siembran el temor en esa parte del estado.

Esto surge, aparentemente, luego de la masacre de 10 personas identificadas como músicos de esas comunidades, que fueron masacrados por el grupo de “Los Ardillos”, que opera, como los hechos lo indican con gran impunidad en esa parte del estado.

El tema ya fue abordado en la Mesa de Coordinación estatal para la Construcción de la Paz, que encabeza el gobernador Héctor Astudillo, en la que seguramente se planteó la necesidad de llevar la acción de los cuerpos de seguridad a esa zona, para disminuir la presencia y las acciones delincuenciales de ese grupo, que está identificado, pero al que no se ha logrado imponer la acción legal suficiente para disminuirlo y hacer que paguen por los muchos crímenes que han cometido en esa región.

Esta situación alcanza proporciones dramáticas, al ser obligados los menores de edad a colocarse al frente de esa corporación supuestamente comunitaria, para enfrentarlos a los sicarios que han demostrado que no tienen consideraciones con nadie y que son capaces de caer en los peores excesos, porque no existe en ellos un mínimo de calidad humana.

También se advierte a medios de comunicación impresos y electrónicos que de acuerdo a Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA), no está permitido difundir imágenes, nombres y datos de los menores que han sido involucrados en esas acciones ilegales aunque se modifiquen, difuminen o no se especifiquen sus identidades, aunque eso no se atienden en el supuesto afán de dar a conocer noticias de alto impacto social, como el que representan los niños a los que se presenta armados y supuestamente en jornadas de capacitación para hacer frente a hechos violentos en los que, obviamente, pueden perder la vida.

La presentación y pretendida utilización de los menores de edad ante la violencia delincuencial que se producen en las comunidades donde la delincuencia tiene una elevada presencia, lleva las condiciones de esos lugares a una situación extrema, que no se había presentado anteriormente, lo que obliga que todas las instancias de gobierno, intervengan de inmediato para evitar que esos menores sean expuestos al peligro y a la muerte y que, por el contrario, se les canalice a las instituciones educativas o de asistencia, donde deberían estar atendidos y desarrollando las actividades que en esa edad les corresponden, no en el uso de armas que les deben ser totalmente ajenas.

REPLIEGAN POLICÍAS PADRES QUE EXIGÍAN MEDICINAS PARA SUS HIJOS CON CÁNCER. —Una situación muy delicada se presenta, de la misma manera, en el hecho de que en los hospitales que atienden a niños afectados por el cáncer no existan lo medicamentos necesarios, por lo que la preocupación de los padres es muy justificada, pues se trata de mantener el tratamiento a los menores afectados, en busca de que logren su recuperación, pero sin los fármacos, es lógico que su estado se agrave.

Los padres de familia tienen días o semanas reclamando que se les brinde atención y que se reanude de inmediato la compra de las medicinas necesarias, porque todo indica que el gobierno de AMLO, como en muchos otros casos, minimizó esa situación y retiraron las partidas presupuestales que permitían hacer la compra de las medicinas necesarias, que dejaron de existir en los nosocomios donde se trata a los menores, lo cual encendió la alerta entre los familiares.

Varias manifestaciones se habían dado en la ciudad, ante los hospitales donde se atiende a los niños enfermos, pero la respuesta no fue suficiente, porque los funcionarios se arrojan la culpa entre ellos y nadie reconoce la inexistencia de las medicinas indispensables en una situación extrema como la que se presentó.

Por eso llevaron su protesta hasta el aeropuerto y fue ahí donde fueron rechazados por los policías con los que se produjo un enfrentamiento menor, que llevó a los empujones y los gritos.

Lo bueno fue que esa acción llamó la atención social con más fuerza y de inmediato los funcionarios salieron a asegurar que sí había medicinas, pero que estaban en proceso de asignación a los hospitales, y que en breve se reanudaría su aplicación.

Efectivamente, mostraron decenas de cajas con los supuestos medicamentos, pero nadie abrió ninguno de esos empaques, que habrían servido para distraer la atención y para negar que hubiera desabasto y que su aplicación estuviera suspendida desde hace semanas.

Lo real es que los funcionarios y el mismo Peje no esperaban una reacción tan decidida como la de los padres de los niños enfermos de cáncer, una enfermedad, que puede tener consecuencias mortales, pero que también puede retroceder si se aplica el tratamiento necesario, suficiente y con la oportunidad y constancia necesarias.

Esta es una de las muestras de que se han tomado decisiones a la ligera en la aplicación y uso de los recursos públicos en muchos aspectos y como en la mayoría de los casos no tienen efectos negativos peligrosos o de urgencia inmediata, mucha gente se resigna a no tener guarderías, a ser suspendidos de sus empleos sin mayor justificación o a carecer de algún otro servicio.

Sin embargo, la suspensión de las medicinas a los niños con cáncer tiene otra dimensión y eso llevó a los padres y madres a exigir una respuesta inmediata y lo lograron.