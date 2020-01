Muere Terry Jones

Terry Jones, miembro fundador de la compañía de comedia Monty Python y que fue elogiado por un colega como “el completo comediante renacentista”, murió tras una lucha de años con la demencia. Tenía 77 años.

Jones falleció el martes por la noche en su casa en Londres, dijo su familia en un comunicado.

Murió tras una batalla prolongada, sumamente valiente, pero siempre de buen humor con una forma rara de demencia, FTD”, indicó.

Su esposa Anna Soderstrom y sus hijos Bill, Sally y Siri, dijeron en un comunicado.

Hemos perdido a un hombre amable, gracioso, cálido, creativo y verdaderamente amoroso cuya individualidad intransigente, intelecto implacable y humor extraordinario han dado placer a millones a lo largo de seis décadas. Su trabajo con Monty Python, sus libros, películas, programas de televisión, poemas y otras obras vivirán para siempre, un legado digno de un auténtico erudito”, añadieron.

Nacido en Gales en 1942, Jones estudió en la Universidad de Oxford, donde empezó a escribir y actuar con su compañero de estudios Michael Palin.

Tras dejar la universidad, escribió para series de comedia de los 60 que incluyeron “The Frost Report” y “Do Not Adjust Your Set”. Al final de la década creó, junto con Palin, Eric Idle, John Cleese, Graham Chapman y Terry Gilliam, Monty Python's Flying Circus, cuyo humor surrealista e irreverente ayudó a revolucionar la comedia británica.

Jones escribió y actuó en series de TV y películas de la compañía a principios de los 70, entre ellas las cintas “Monty Python and the Holy Grail” de 1975 y “The Life of Brian” de 1979.

Al hacer el papel de la madre de Brian, un joven desventurado que es confundido con Jesucristo, pronunció uno de los diálogos más famosos de los Python: "Él no es el Mesías. ¡Es un chico muy malcriado!”

Además de actuar, Jones codirigió “Holy Grail” con Gilliam y dirigió “Life of Brian” y la película de Python de 1983 “The Meaning of Life”.

Luego que la compañía mayormente se desintegró en los 80, escribió libros sobre historia medieval y antigua, presentó documentales, dirigió películas, escribió poesía y creó el guion para la cinta de fantasía dirigida por Jim Henson “Labyrinth” (“Laberinto”).





En 2016 le diagnosticaron demencia frontotemporal, lo cual le fue robando gradualmente la capacidad de hablar y escribir.