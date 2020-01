Inaugura HAF sede de la Orquesta y Coro Comunitario de Chilpancingo

Chilpancingo, Gro., Enero 22.- En cumplimiento a su palabra empeñada, el gobernador Héctor Astudillo Flores inauguró la sede de la Orquesta y Coro Comunitario de Chilpancingo, beneficiando a niñas, niños y jóvenes que ensayaban hace algunos años en las instalaciones de Casa Guerrero.

En este acercamiento con niñas, niños y jóvenes que utilizan este espacio para el arte, el mandatario estatal se dijo complacido por entregar esta obra en la que se invirtieron casi 10 millones de pesos.

"Quiero invitarles para que vayan un día a Casa Guerrero para que hagamos un concierto con ustedes, voy a ser convocante para que invitemos a mucha gente, para que vean también que el lugar que ustedes dejaron que es Casa Guerrero, es un lugar muy digno que vale la pena recordar que es propiedad del pueblo guerrerense, yo no vivo ahí, pero en ocasiones voy a trabajar ahí y el día que yo me vaya de Casa Guerrero me voy a ir mucho muy complacido de darle dignidad a ese lugar", agregó.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), Rafael Navarrete Quezada, informó que la obra se realizó en casi 500 metros cuadrados y cuenta con un edificio de dos niveles, que incluyen módulo de sanitarios, área administrativa, vestíbulo, salón de coro infantil, aula teoría musical, aula de instrumentos de viento, bodega, patio, andadores, además de aulas de percusión, armado, de cuerdas, con una inversión de poco más de 9.8 millones de pesos.

Resaltó que en infraestructura destinada a la cultura, también se aplica una inversión cercana a los 10 millones de pesos en la rehabilitación del Teatro “María Luisa Ocampo”.

Alanís Mariana Mancera Morales, agradeció el apoyo que el gobernador Héctor Astudillo dio a este proyecto de coro que nació el 4 de mayo de 2015, el cual se ve coronado con la inauguración de estas instalaciones. "Tengamos más artistas, más música, más músicos y menos violencia", expreso ante sus compañeros.

Ángel Velasco González, director de la Orquesta y Coro Comunitario, señaló que Héctor Astudillo es un gobernador que cumple con lo que promete.

En este acto el gobernador estuvo acompañado por el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alberto Catalán Bastida y los diputados locales Jorge Salgado Parra, Eunice Monzón García y Heriberto Huicochea Vázquez.