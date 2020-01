Dwayne Johnson

Luego de que se diera a conocer la semana pasada que, el papá de Dwayne “The Rock” Johnson murió a los 75 años, ahora, el protagonista de la película Jumanji: The Next Leveln reveló en su cuenta de Instagram, la causa del fallecimiento de Rocky Johnson

“Muchos de ustedes querían saber qué fue lo que pasó con mi papá. No se había sentido bien, había luchado contra un resfriado y una infección, el martes tuvo lo que se conoce como trombosis venosa profunda, que es un coágulo de sangre en la pierna”, dijo el actor.

“Fue un gran coágulo de sangre que se liberó, viajó en su cuerpo y fue directo a su pulmón y lo coaguló, y murió muy rápido de un ataque cardíaco masivo”

“Ese es mi viejo, siempre fue muy rápido. Eso me dio un gran consuelo al saber que no fue prolongado y la razón por la que me dio un gran consuelo, a pesar de que no tuve la oportunidad de decirle adiós a mi viejo por última vez, he tenido mucho dolor durante mucho tiempo, y esa es la vida de un luchador profesional, especialmente a esa edad”, escribió The Rock.

Después del conmovedor mensaje, The Rock también publicó la fotografía de un cuaderno en el que escribió algo para su papá, “Esto fue divertido. He escrito muchas cosas a lo largo de los años, pero nada me preparó para esto”, escribió junto a la foto.

El luchador profesional murió el pasado 15 de enero, y tras el doloroso momento que estaba viendo el también actor, es por esa razón que fue hasta ahora que, decidió compartir algunas palabras a su papá.

"Rompiste las barreras del color, te convertiste en una leyenda del anillo y el camino se abrió camino a través de este mundo. Yo era el niño sentado en los asientos mirándote y adorándote, mi héroe desde lejos. El chico que criaste para estar siempre orgulloso de nuestros culturas y orgulloso de quién y qué soy"