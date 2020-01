Revista de la semana

Ayer se cumplió un mes de que asistimos a ese triste cementerio municipal en cumplimiento de un deber tan sagrado como doloroso. Fuimos en el cortejo a fúnebre a acompañar hasta su última morada los restos de aquel que fue para nosotros un camarada, hijo de un compañero, de un amigo, de un hermano, para muchos un amigo querido, el mejor de los amigos.

Y acudimos con el corazón transido de pena, sí, pues yo advertí, en derredor de aquel sepulcro abierto y junto a su ataúd bendito, agrupados a hombres de corazón recio y que han mirado de hito en hito el destino sin doblegarse, sin temblar y que sin embargo en aquel momento inclinaban la frente sombríos, como tratando de reprimir una lágrima.

Y es que la desgracia que lamentamos es de aquellas que dejan una huella profunda en el alma, es de aquellas que dejan un vacío en nuestro corazón, que no se llenará nunca.

¡Morir!.... es el destino de la humanidad: esto lo sabemos desde que sentimos el soplo de la existencia, desde que comprendemos lo deleznable y mezquino de la materia, desde que entendemos que somos criaturas y no creadores.

Así, la muerte, es decir el fin del hombre no puede, no debe sorprendernos, porque cada paso que damos en el camino de la vida nos hace avanzar hacia ella, y aunque no sintamos su proximidad, debemos aguardarla siempre preparados.

Sin embargo, no pensamos en ello, y esperamos llegar a la vejez, pues vemos que en derredor nuestro todo sonríe con los encantos de la primavera, como reflejando la alegría de nuestra juventud; sentir que la sangre bulle en nuestras venas y el pensamiento arde en nuestra alma y percibimos que el fuego del amor nos arrastra y de repente sentir que la tierra falta a nuestros pies, que la realidad halagadora huye como una visión mentida… Esto es horrible, es cruel…, esto es el fin.

Morir en la madurez es sufrir doblemente la sensación indecible del náufrago que perece a la vista de todos.

En la muerte del hombre en plena madurez… la filosofía, la religión, la fuerza de la voluntad son impotentes para consolarnos, pareciera que viola las leyes eternas de la naturaleza y que deja incompleta la obra de Dios.

Y en vano viene la ciencia a tratar de explicar con sus razonamientos esta irregularidad; en vano podemos encontrar consuelo en las palabras de condolencia.

¿Por qué, si todavía era útil no pudo llegar a la vejez? Este cúmulo de reflexiones dolorosas son las que pasan en nuestra frente y oprimen nuestro corazón.

¡Gustavo, muerto en la flor de su vida! El hombre gallardo que ayer animoso nos hacía percibir el horizonte luminoso de la dicha y en cuya frente de militar irradiaba la corona conquistada con verticalidad.

Gustavo, el hombre público de las grandes esperanzas, el hombre a quien acariciaban las dulces promesas de la felicidad íntima. El fuerte, el valeroso, el apuesto, el gran corazón por la bravura y por la amabilidad, el afortunado hombre en quien se reunieron por un privilegio de la suerte los más ricos dones del cuerpo y del espíritu, la figura gallarda, la firmeza de carácter; en fin, todo lo que puede hacer de un hombre el dechado de sus semejantes.

Sin duda, su padre debió llegar a advertir que Gustavo tenía una salud y robustez engañosas; debió advertir que él palidecía y se marchitaba como esas plantas que, llenas de pompa y lozanía en un instante se inclinan sobre su tallo y se caen.

¡Qué terrible es la felicidad! Gustavo era demasiado feliz, la suerte le había acariciado bastante para que dejara venir la desgracia a doblegarlo con la guadaña.

Sin duda, vivirá en el recuerdo de su padre, de sus hermanos y de sus amigos. Pero también de sus compañeros que lo escoltaron e hicieron guardia con honores.

Cuerpo… descansa en paz… alma, cada uno de los que te acompañamos te lleva en la urna de su corazón.