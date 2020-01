Convocan a Congreso Nacional de Morena para decidir permanencia de Polevnsky

Ciudad de México, Enero 21.- Con la desaprobación de Yeidckol Polevnsky, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, lanzó la convocatoria al sexto Congreso Nacional Extraordinario de ese partido, a realizarse el próximo domingo 26 de enero.



De acuerdo con la convocatoria, realizada por integrantes del Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Nayarit, Veracruz y Querétaro, que se sumó de último momento, se discutirá, entre otras cosas, “la situación del Comité Ejecutivo Nacional en funciones y de los Comités Ejecutivos Estatales. Y en su caso, elección de quienes vayan a cubrir las vacantes que existan en el Comité Ejecutivo Nacional”.



Al respecto, Polevnsky, secretaria general del partido Morena en funciones de presidenta, insistió en que dicho documento es ilegal.



En entrevista, explicó que para convocar a un Congreso Nacional extraordinario “al menos 151 de los 300 consejeros deben solicitarlo por escrito al Comité Ejecutivo y el Comité Ejecutivo es quien decide y autoriza; cosa que no ocurrió”.



Aseguró que los integrantes del Consejo Nacional “cuando vieron que iba en serio lo de renunciar a las prerrogativas, se volvieron locos, y ahora están incurriendo en una ilegalidad tras otra”.

“¿De verdad no le dará vergüenza que todo lo que hace se lo impugnan?, y todo lo que hace se lo tiran. Es vergonzoso, ustedes saben que ella (Bertha Luján) fue la que impugnó la decisión de que donáramos (75 por ciento de) nuestras prerrogativas”, señaló Polevnsky.



A decir de la morenista, la renovación de dirigencias se realizará conforme al proceso estatutario una vez que se resuelva la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “y no antes”, e insistió en que los miembros del Consejo Nacional “están demostrando su desesperación absoluta”, pues “su único interés es el dinero”.



“Están demostrando, número uno, ignorancia de los estatutos; número dos, su desesperación absoluta, y número tres, que su único interés es el dinero. Yo lo que haré es lanzar un comunicado para desconocer todas estas ilegalidades que han hecho”, aseveró.



El Congreso Nacional Extraordinario de Morena está previsto para el próximo domingo 26 de enero, a las 11:00 horas, en el deportivo de Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.



Respaldan en 18 estados el Congreso Nacional: Luján



Junto a una veintena de presidentes de comités y consejos estatales de Morena, así como militantes de distintas entidades, la presidenta del Consejo Nacional del partido, Bertha Luján, sostuvo que “no tienen miedo” de que se declare ilegal el Congreso Nacional al que convocaron para este domingo, ya que reiteró que está respaldado por 18 estados del país y una mayoría del Consejo nacional morenista, por lo que cumple con los requisitos para realizarse.



“La voz de alguien, por muy dirigente que sea, no da legalidad, ni ilegalidad”, acusó por su parte el dirigente del consejo estatal del partido en Michoacán, José Alvabera Velázquez.

En una conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, Luján afirmó que la convocatoria cumple con los términos establecidos en los estatutos del partido, y se presentó en tiempo al Comité Ejecutivo Nacional, sin que éste le haya señalado hasta el momento que es inválido.



Confió en que los acuerdos que se aprueben sean respetados, y de no ser así, será en las instancias internas donde se dirimirán las posibles diferencias. “No tenemos ningún miedo ni temor a lo que el consejo decida”, afirmó la presidenta del Consejo Nacional.



Entre los temas que se discutirán el domingo, adelantó, está la continuidad o no de la actual dirigencia nacional. No obstante, reconoció que, aunque se ha contemplado la posibilidad de proponer un interinato para conducir al partido en un nuevo proceso interno, los estatutos no establecen esta vía, pero sí contemplan la figura de revocación o sustitución, por lo que no habrá una propuesta de un posible relevo en la dirigencia y quedará a la consideración de los integrantes del Congreso Nacional, máximo órgano del partido.



Además, dijo estar de acuerdo con que Morena devuelva parte de los recursos públicos que recibe, ya que es una de las propuestas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero acotó que es en un Congreso ordinario en el que se debe ratificar la decisión y establecer en qué monto se renunciará a dicho presupuesto para cumplir con el objetivo de establecer un Instituto de Formación Política en cada entidad.