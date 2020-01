Reforma al sistema de justicia no es un retroceso, garantiza AMLO

Ciudad de México, Enero 21.- Luego de que se pospuso la presentación del paquete de iniciativas para reformar el sistema de impartición de justicia penal, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que las propuestas no representarán un retroceso en la materia y sostuvo que su prioridad en temas legislativos es elevar a rango constitucional derechos como la pensión para adultos mayores, personas con discapacidad o becas académicas.



Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, también anunció que será el gabinete de seguridad el que reciba a la caravana convocada por Javier Sicilia y Julián LeBarón; además, indicó que sólo se tiene planteado ampliar la presa de Chicoasén, Chiapas, pero no se construirá ningún proyecto nuevo en el que haya resistencias de la población. También confió en que se logren acuerdos al interior de la agencia Notimex mediante un diálogo.



El mandatario se pronunció este lunes sobre las iniciativas en materia de justicia penal al ser cuestionado sobre el paquete de propuestas que se estimaba serían presentadas en el Senado la semana pasada, y las cuales levantaron polémica al trascender supuestos puntos de las propuestas que fueron catalogados como regresivos.



Se trata de temas urgentes porque son leyes reglamentarias que requieren su discusión en el Congreso, dijo, a la vez que subrayó que “no se va a retroceder en nada, es libertad y democracia real y auténtica, se inventan muchas cosas también… si hubiera una iniciativa en ese sentido, aquí opinamos nosotros, pero no va a haber nada que signifique retroceso”.



Sobre la Caravana convocada por LeBarón y Sicilia para este 23 de enero, misma que partirá desde Morelos a Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo garantizó que serán recibidos, “pero no los voy a recibir yo, será el gabinete de seguridad, para no hacer un show, un espectáculo, no me gusta ese manejo propagandístico”.



Ratificó que habrá acompañamiento para que no sean molestados, y se les respetará, pero se tiene que cuidar la investidura presidencial ante la posibilidad de que haya quienes se alteren o caigan en exabruptos, “porque en otros casos ha habido excesos”.



“Un acto así se presta a que pueda haber una imprudencia, una falta de respeto, y yo tengo que cuidar lo que represento, a todos los mexicanos”, señaló, por lo que será el secretario de seguridad, de la Defensa Nacional, de Marina y la Secretaria de Gobernación, quienes reciban a una comisión.



Al referirse a los conflictos laborales al interior de la agencia del Estado Notimex, recordó que se trata de un problema que lleva mucho tiempo porque “antes funcionaba de otra manera”.

Tras pedir revisar quienes estaban al frente de la agencia en gobiernos anteriores, defendió que la actual directora, Sanjuana Martínez, “es una periodista que desde mi punto de vista es una mujer honesta y profesional”.



Se pronunció porque las diferencias se resuelvan de conformidad con la ley, sin afectaciones a nadie y mediante un diálogo, pero en caso de no haber acuerdos, que se ejerzan “los derechos que se tienen, que nos otorgan la Constitución, en este caso la Ley del Trabajo, la ley laboral, y no pasa nada; que la autoridad correspondiente que tiene que atender este asunto resuelva”.