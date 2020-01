Renée Zellweger, mejor actriz en los premios SAG

La actriz estadounidense Renée Zellweger, fue seleccionada como Mejor Actriz Principal, durante la vigésima sexta entrega de los premios SAG, gracias a su participación en la cinta Judy, por lo que aprovechó para agradecer a la fallecida estrella de Hollywood.

Gracias por invitarme, y ponerme al lado de mis extraordinarias hermanas, cuyo trabajo me han tocado tan profundamente, es un gran honor estar con ellas aquí. Estoy tan agradecida por el privilegio de dar vida a una de las nuestras y la más amada. Tengo que agradecer a mis colegas actores con quienes compartí esta celebración de la vida de Judy Garland, siempre será una de las más grandes bendiciones en mi vida”, dijo durante su discurso de aceptación.

La actriz también destacó que la industria hollywoodense ahora está más unida que nunca:

Quisiera enfocar mi agradecimiento en Ally Case de Texas, gracias por compartir los primeros días conmigo, por dejarme dormir en tu sofá, aún te la debo; Tom Cruise por ser un ejemplo de profesionalismo en el set, de buscar la excelencia, generosidad y amabilidad incondicional. A esta comunidad que me ha enseñado tanto en el camino y aún sigo agradecida, en especial con mis hermanas, su ejemplo me inspira . Me siento tan afortunada por ser miembro de esta familia de contadores de historias, que consiguen hacer un trabajo que refleja la experiencia de ser humano. Judy Garland, 60 años después, tu comunidad está pensando en ti esta noche, esto es para ti, muchas gracias a todos”, finalizó.





Zellweger se ha llevado todas las estatuillas en la actual temporada de premios, gracias a su papel en Judy, lo cual la perfila como la favorita para llevarse el reconocimiento más importante de la industria cinematográfica en la próxima entrega de los Oscar.