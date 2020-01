Palabrerío

Hay quienes dan poco de lo mucho que tienen, y lo dan buscando el reconocimiento, pero su deseo oculto malogra la virtud del dar. Te doy, pero quiero que lo reconozcas para que más adelante me pagues el favor. Te doy y le doy publicidad a ese acto para someter a muchos de los que se enteran de esa publicidad. Te doy no por el simple y sencillo placer de dar, sino por soberbia y vanidad, por inseguridad personal de lo que realmente valgo, o por el complejo de inferioridad: me siento inferior si nadie me aplaude, si nadie me reconoce como chingón.

Khalil Gibran señaló: “Hay quienes tienen poco y lo dan todo, son estos los creyentes en la vida y en su magnificencia, los que nunca tendrán su alma vacía. Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su premio. Hay quienes dan con dolor y ese dolor es su bautismo. Hay quienes dan y no saben del dolor de dar, ni buscan el reconocimiento por dar, ni dan evaneciéndose de la virtud del dar, dan como los árboles del valle dan sus frutos o las flores sus fragancias. A través de las manos de estos hombres y mujeres habla Dios y desde el fondo de sus almas él sonríe sobre la tierra. Es bueno dar algo cuando no ha sido pedido si es por el bien del prójimo, y para el que lo recibe es mayor el goce que el dar mismo. ¿Habrá algo material en el mundo que realmente se pueda guardar para sí mimo, si todo lo que tenéis será de otro algún día cuando ya no estés en este mundo? Dad pues ahora que la estación de dar es vuestra y no cuando lo des por simple herencia. Dices a menudo que darías pero si alguien lo mereciera, recuerda que los árboles frutales no lo hacen de esa manera, ni tampoco la tierra que da las verduras, ellos dan para vivir ya que guardar es perecer. Lo cierto es que quien de verdad da es la vida, nosotros somos por lo general simples testigos y en pocas ocasiones instrumentos de su virtud”.

Un fragmento de este invaluable texto, me hizo pensar en los políticos de por estas tierras. El dar que no sirve es precisamente ese que practican los políticos locales, porque dan buscando el reconocimiento, dan llenándose de vanidad al presumir en la prensa, la radio, la televisión o en redes sociales, que poseen la virtud del dar, dan para manipular, para cobrar el favor después cuando lleguen las elecciones, dan para someter, dan para controlar, y esa manera de dar envilece al que da y humilla al que por necesidad recibe.

Lo peor del dar que practican los políticos, es que dan lo que no es suyo y se hacen publicidad como si fuera de su propiedad lo que otorgan. Lo que dan los políticos es propiedad del pueblo, entonces ¿por qué se vanaglorian de ello?

Sería bueno para todos, pero fundamentalmente para los políticos, que leyeran al filósofo Khalil Gibran o a cualquier otro de los que hablan del bien ser para bien actuar y bien vivir, como Confucio, Lao Tsé, Erick Fromm, Rawat Maharaji, krishnamurti, Ling Yutang y Buda entre otros más, cuyos escritos están al alcance de la mano de todos. Me pregunto ante la conducta que observo de los funcionarios públicos: ¿con qué alimentarán su mente los políticos?

Hasta el martes próximo estimado lector.