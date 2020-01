Panorama de seguridad no es nada halagador en Guerrero: Obispo

Taxco, Gro., Enero 20.- El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, pidió orar mucho por Guerrero, pues dijo, el panorama en materia de seguridad y económica “no se ve nada halagador en los próximos meses”.

La noche del sábado, el jerarca católico presidió la concelebración de la Santa Eucaristía en el zócalo de Taxco, ante más de mil personas reunidas en la fiesta de los santos patronos, Santa Prisca y San Sebastián.

En entrevista, luego de concluir el evento religioso, el pastor de la Iglesia católica aseguró que desgraciadamente en Guerrero continúan dándose acontecimientos desagradables, como el más reciente de 10 personas asesinadas en el municipio de Chilapa, siendo esto una desgracia.

Pidió al gobierno del estado esclarecer estos delitos con la verdad y no “aventar la piedra” para que luego no resulten otras situaciones diversas, “yo les pediría que hicieran una fuerte y verídica investigación y que afrenten con realismo la situación delincuencial y de manera especial la seguridad de los guerrerenses”.

Mencionó el prelado que apenas leyó unas declaraciones del secretario de Seguridad en donde afirman que todo está en control y en orden, “pero en este mismo orden que reiteran, hay cadáveres en todo Guerrero. El mismo gobierno cierra un ojo y cierra el otro también”.

Y dijo no creer que las cosas estén en orden en Guerrero, pues para poder curar a un enfermo hay que saber primero cuál es la enfermedad para poder darle la medicina adecuada y no “querer tapar el sol con un dedo”.

Reiteró el obispo que el panorama no lo ve tan fácil en Guerrero. Y agrego que el presidente Andrés Manuel López Obrador “nos hizo muchas promesa en campaña pero observamos hoy en día, que la seguridad y la economía de los mexicanos no anda bien y se ha estancado, ojalá y que el presidente pueda sacar adelante el país de estos males”.

Añadió el obispo que a su modo de ver, el papel que está haciendo el presidente López Obrador “se me hace mucho mejor que del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto; es más claro, trasparente y con buenas intenciones, sin embargo dijo claro y directo que el gobierno no puede ni podrá hacerlo todo, necesita de la cooperación de la ciudadanía mexicana e internacional.

Por otro lado, también pidió a los asistentes al evento en honor a los santos patronos de Taxco a orar y tener mucha fe de que Guerrero saldrá adelante. Asimismo detalló que Taxco tiene muchas dificultades de inseguridad y economía, “he tratado de pacificar la Diócesis y me preocupa mucho la Zona Norte, sólo que no me dan entradita los señores de esto”.

Rangel Mendoza dijo muy claro que él acostumbra en reunirse con esta gente del narco, “pues creo y tengo fe que con el diálogo se entiende la gente para bien, pues esta gente también tiene problemas y son víctimas”.

Insistió a la gente a no perder la fe y la confianza “en ustedes mismos, vamos a seguir pidiéndole a Dios, a Santa Prisca y a San Sebastián que este territorio de Guerrero sigua siendo un territorio de paz y alegría en donde se respete la vida y la dignidad de las personas, pues nada es imposible para Dios”.

ENTREGARÁN AL PAPA RÉPLICA DE LA VIRGEN DE PLATA

Por otro lado, el obispo Salvador Rangel informó que él, junto con el presidente municipal de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, encabezarán la comitiva de taxqueños rumbo a Roma, y en audiencia con el Papa Francisco, le entregarán una copia en pequeño de la Virgen María de Guadalupe más grande del mundo hecha en plata, imagen venerada en el interior del templo de Santa Prisca.

Agregó que esta escultura ya la vio y está hecha con varios materiales y fue recubierta con un baño en plata. Pero aclaró que la imagen a pesar de que no es de plata total, tampoco está hecha en fibra de vidrio como se dice, “yo creo que los taxqueños haríamos el ridículo si le llevamos una imagen en fibra de vidrio”.

Comentó que este viaje es de trabajo y no de paseo, “pues se supone que vamos a estar con el Papa Francisco en audiencia”.

Finalmente en cuanto si esta distinguida comitiva invitaría al Papa Francisco a visitar Guerrero y Taxco en una próxima visita del Pontífice Católico a México, Monseñor Salvador Rangel Mendoza dijo que invitarlo sólo lo puede hacer la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el Presidente de la República.