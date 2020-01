Programas sociales se mantendrán: AMLO

Santa María Tepantlali, Oax., Ene. 20.- Al inaugurar el camino rural de concreto en este municipio de la región Mixe, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantendrán los programas sociales.

Confirmó que, por ejemplo, Sembrando Vida se aplicará durante todo su sexenio, e Internet para todos, para “no padecer porque no hay señal, hay que subirse a los cerros para ver si se encuentra la ansiada señal”.

El mandatario acortó su discurso, porque más tarde se dirigió a Santo Domingo Xagacía, y debido al mal estado de los caminos y a que regresa esta noche a Ciudad de México, cuenta con menos tiempo.

“Ya no hay avión presidencial ni helicópteros. Y no quiero que me deje el avión comercial. Pero nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir hablando”, expresó.

Nuevamente señaló que los servicios del Insabi no tienen por qué cobrarse. “Vamos a garantizar que no falten médicos ni medicinas. Atención gratuita. No va a ser fácil porque había mucha corrupción en todo, se robaban hasta el dinero de las medicinas”.

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa insistió en el respaldo al Instituto de Salud para el Bienestar. “Por ahí dicen que en mundo de ciegos, el tuerto es rey. Por eso decían que el Seguro Popular servía, porque querían que se acepte lo menos peor”, expresó.

El Insabi, agregó, es la mejor forma de otorgar servicios de salud de manera diferente “y es lo que quiere el pueblo de Oaxaca”.

A la entrada a Santa María Tepantlali, pobladores de San Juan Juquila Mixes le pidieron resolver un conflicto que lleva tres años e impide a los maestros dar clases desde hace tres años en la escuela de la comunidad. Un total de 300 niños llevan ese tiempo sin clases.

Luego, el Presidente decidió recorrer el camino de tres kilómetros a pie. En el recorrido grabó un video y ahí expresó, para reconocer que la obra comunitaria se hizo sin la corrupción del pasado: “Aquí no hay ambición de robar. La única ambición, si se puede llamar así, es servir al pueblo. Este camino es una obra de arte. Gracias a la cultura Mixe porque esto no se puede hacer en otros estados. Yo diría que en otras partes del mundo. Esto es único”.

Informó a la comunidad que por venta de bienes recortados se tienen 16 millones para instrumentos musicales en Oaxaca.

“Vamos a fortalecer el centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe. Reconocimiento jurídico. Vamos a fomentar la cultura, el arte, la música”, dijo.